De negro y con linternas apuntando a las mirillas de las puertas: así actuaba la banda croata desarticulada en Vigo

No hay demasiado misterio en el "modus operandi" del que hacen gala las bandas itinerantes de ladrones que, procedentes de distintos países europeos, tienen a España entre sus objetivos para saquear viviendas. Organizadas en células, suelen permanecer unos días en los lugares que eligen para perpetrar los robos alojados en pisos turísticos para ocultar sus verdaderas intenciones. La recta final del año, cuando abundan los festivos y llegan las navidades, es una de las épocas en las que suelen hacer su agosto. Y no todos van a lo mismo: los albanokosovares tienen preferencia por los chalés de las afueras de las ciudades y los serbocroatas están más enfocados a los núcleos urbanos y a los pisos. Un grupo de estas características, una banda croata, fue capturado en Vigo el pasado 7 de diciembre, en pleno puente de la Constitución. Y desde entonces aquí siguen. La jueza los envió a prisión provisional, donde continúan a la espera de un juicio que ya no tardará demasiado ya que, concluida la investigación judicial, la magistrada acaba de impulsar la causa imputándoles tres delitos, uno de pertenencia a grupo criminal y dos más de robo con fuerza en casa habitada, uno de ellos en grado de tentativa, ya que sustrajeron dinero y joyas en un piso de Ourense y lo intentaron en otro en la ciudad olívica.

Llegaron el Día de la Constitución

A los investigados, dos croatas y un italiano, se les torcieron los planes muy pronto. Llegaron a Galicia el 6 de diciembre, Día de la Constitución, y se alojaron en piso turístico de Santiago de Compostela. No perdieron el tiempo porque al día siguiente, al filo de las doce del mediodía, ya estaban entrando en el piso de Ourense, donde sustrajeron joyas, relojes, monedas de plata y 2.200 euros en efectivo. Desde allí pusieron rumbo a Vigo, dirigiéndose a la céntrica calle Simón Bolívar, donde entraron en un edificio con la intención de robar en otra vivienda. Para asegurarse de que no había nadie dentro, llamaron insistentemente al timbre del piso elegido e iluminaron la mirilla de la puerta con una linterna, algo que también hicieron en el domicilio contiguo. Pero el dueño de la casa estaba dentro y los sorprendió: alertó de inmediato a la Policía Nacional y, aunque los tres extranjeros salieron a la carrera, la descripción facilitada por el testigo permitió su pronta detención y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Vigo, en funciones de guardia, cuya titular decretó el encarcelamiento preventivo de todos ellos.

Con guantes y teléfonos "analógicos"

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra confirmó recientemente dicha prisión provisional. Por el riesgo de fuga y por los indicios en contra de los tres extranjeros. Su presencia en el edificio de Vigo, “dirigiendo una luz hacia la mirilla de la puerta para determinar la existencia de moradores en la vivienda”, ya levantaba de por sí sospechas. Pero es que además les incautaron una llave inglesa, un destornillador y una lámina de plástico recortada de las que se usan para abrir puertas por el método del “resbalón”. Con ropa, gorros oscuros y guantes, iban provistos de teléfonos “analógicos” .

La investigación judicial arrancó con el intento de robo de Vigo pero, en el transcurso de la misma, se averiguó que lograron consumar otro asalto en Ourense: en el vehículo en el que se desplazaban se hallaron varias piezas de oro de las robadas en esa casa. El caso está ahora a la espera de los escritos de la Fiscalía y de la defensa antes de que se le ponga fecha al juicio.

