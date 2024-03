El tiempo tira por tierra la Semana Santa de Vigo

El buen tiempo es al verano lo que la lluvia a la Semana Santa. Y en este 2024 no ha sido distinto. La climatología ha vuelto a jugar una mala pasada a este periodo vacacional, obligando a suspender procesiones y otras celebraciones eclesiásticas, cancelar reservas en hoteles e incluso viajes a las Islas Cíes y Ons durante buena parte de la semana.

Ante la imposibilidad de que las procesiones salgan a la calle durante las jornadas del Jueves y Viernes Santo, los coordinadores de los actos de Semana Santa en Vigo lamentaron verse obligados a suspender las comitivas previstas, una decisión que adoptaron a última hora de la mañana de ayer. No obstante, responsables de la diócesis no dejarán a los fieles vigueses sin actos litúrgicos.

El obispo de Tui-Vigo ha invitando a los devotos, a vecinos y turistas, a acercarse a la ciudad olívica y contemplar los pasos procesionales que durante el Jueves y el Viernes Santo, en horario de 16.00 a 21.30 horas, estarán expuestos para que los fieles puedan visitarlos y orar ante ellos.

En concreto, las imágenes estarán expuestas en el colegio La Enseñanza de la Compañía de María, en la calle Ecuador, que acogerá los pasos de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio; en la concatedral-basílica de Santa María de Vigo, donde estarán expuestos los pasos de la procesión del Santo Entierro, la Virgen de los Dolores y de las Angustias; y en el Centro Integral de Inclusión y Emergencia Social de Vigo (CIIES), en la calle Marqués de Valterra, que albergará las restantes imágenes.

Asimismo, se llevarán a cabo dos actos destacables. El Jueves Santo, a las 20.00 horas, el obispo presidirá en el colegio La Enseñanza una oración en la que se rememorarán algunas de las escenas de la Pasión, mientras que el Viernes Santo, también a las 20.00 horas, se llevará a cabo un solemne sermón a cargo de Juan Luis Martínez, vicario general de la diócesis de Tui-Vigo, en la concatedral-basílica de Santa María.

Turismo

En cuanto al turismo, este sector también obliga en estas fechas a echar mano al bolsillo y ojos al cielo. Y es que los precios en esta época de temporada alta motivaron hacer ajustes a los planes vacacionales, contratar paquetes especiales o incluso guardar para un viaje mayor en verano.

Para todos aquellos que sí se habían aventurado a visitar Vigo en estas vacaciones, lo cierto es que el tiempo no se ha puesto de su lado. Así lo observaron ayer numerosos hoteles de la ciudad, que recibieron las primeras cancelaciones a consecuencia de la borrasca que se espera para estos festivos. “Teníamos una expectativa inicial de llegar al 70% de ocupación esta Semana Santa, pero después de hacer las primeras llamadas a varios hoteles por la mañana ya nos informaron de cancelaciones y no vamos a llegar a esa cifra. El nivel de ocupación que se espera será más a la baja de la previsión inicial, a consecuencia del tiempo”, cuenta Iván Sánchez, presidente de Ahosvi, la asociación hotelera de Vigo y director del Hotel NH.

“Tuvimos la semana pasada una ocupación excelente, casi lleno, y lo que haremos será compensarlo con el bajón de esta"

Reconoce, como punto positivo, que estas cifras no tan buenas como se esperaban serán compensadas por los buenos resultados obtenidos el fin de semana pasada, donde las altas temperaturas sí favoreció un índice de ocupación sorprendentemente elevado. “Tuvimos la semana pasada una ocupación excelente, casi lleno, y lo que haremos será compensarlo con el bajón de esta. Realmente la temporada de Semana Santa no incluye solo estos días, sino también los anteriores”, valora Sánchez, quien sostiene que resulta difícil computar de forma real el número de visitantes y reservas al no existir una regulación de las viviendas o apartamentos turísticos. “Hay tantas disponibles como habitaciones de hoteles, por lo tanto al no existir una regulación sobre la vivienda turística no se puede dar un dato del todo fiel”, amplía.

Viajes a Cíes y Ons cancelados

Otro sector también afectado por la climatología es el del transporte de Ría. En el caso de Mar de Ons, con viajes programados para las islas que se verán afectados. Según confirmó este lunes la naviera, “estamos reorganizando los servicios en función de la meteorología y cancelando aquellos que por razones de viento y oleaje no se pueden prestar en condiciones de seguridad”. Así, el miércoles no se prestarán servicios turísticos desde ningún puerto con destino a las Islas Cíes u Ons.

Piratas de Nabia, por su parte, informaron que los viajes a Ons y Cíes de hoy y mañana se cancelan por la alerta roja en la mar y se retomarán en Viernes Santo si el tiempo así lo permite. Sobre las líneas regulares entre Vigo y Cangas, Mar de Ons las seguirá prestando con normalidad –en sus redes sociales es posible consultar los horarios ante posibles cambios– y los servicios con destino a la Illa de San Simón y a la Illa de Tambo, por el momento, tampoco han visto afectados.

[object Object] Canceladas las procesiones, la Semana Santa en Vigo se verá reducida a los actos litúrgicos que ya estaban programados en los distintos templos. Durante la jornada de hoy, la parroquia de Santiago el Mayor acogerá el último triduo a las 19.00 horas y, media hora más tarde, se celebrará la Santa Misa con invocación a la virgen de la Amargura. El Jueves Santo, a las 22.30 horas, Santiago el Mayor organiza una hora santa. En cuanto a los horarios de culto del Triduo Pascual, en Santiago el Mayor tendrán lugar a las 17.00 horas mañana y el viernes, en la Concatedral de Santa María a las 18.00 horas y en el Sagrado Corazón a las 18.30 horas. En la jornada del sábado serán a las 22.30, 21.30 y 23.00, respectivamente.

