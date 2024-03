La lluvia obliga a suspender las procesiones de Semana Santa en Vigo

Decisión difícil pero necesaria para los fieles. El tren de borrascas que azotará la comunidad en los próximos días y que ya ha dejado nevadas en municipios como A Lama ha obligado a suspender las procesiones de Semana Santa en Vigo.

Tras un fin de semana de tiempo anticiclónico, que dejó la imagen de la playa y el paseo de Samil abarrotados, así como la Porta do Sol inundada de cientos de palmas, olivos y ramos al paso de la Borriquita, la ciudad ya experimentó ayer el cambio drástico de temperaturas que avanzaba esta decisión.

Las distintas cofradías de la ciudad se reunieron este martes para evaluar la situación, decidiendo que "lo mejor era cancelar" ante la climatología esperada para las próximas fechas. Sin embargo, los distintos pasos que 150 costaleros iban a portar por las calles olívicas podrán admirarse en tres recintos cubiertos: el patio de Compañía de María, el Albergue de Marqués de Valterra y en la calle Ecuador.

Esta previsión también ha obligado a alterar otros actos como el broche a la programación del 8-M por parte del Concello de Vigo. De esta manera, el concierto de Lontreira de este miércoles se trasladará desde Porta do Sol al Auditorio Municipal de Praza do Rei.