El autor de los disparos en Castrelos, a la pareja en un altercado anterior: "Soy del GRAPO, no sabéis dónde os habéis metido"

El Juzgado de Instrucción 6 de Vigo celebró esta mañana la vista contra el exgrapo Manuel Baña Gil y un joven con el que tuvo un altercado relacionado con los perros en el parque de Castrelos. Los hechos se remontan a junio de 2023. Ambos, denunciantes y denunciados a la vez, sufrieron lesiones si bien las versiones ofrecidas son distintas.

Baña Gil, que declaró por videoconferencia desde A Lama, aseguró que fue el joven, quien tras increparle porque su perro se acercase a los suyos, le dio un "puñetazo" que lo tiró al suelo. "Empezó a discutir conmigo y me dio un puñetazo en la cabeza que me caí al suelo de espaldas. Quería intentar seguir pegándome, pero la chica que le acompañaba dijo que parase, que me iba a matar", declaró Baña Gil, quién afirmó que él no lo agredió.

El joven involucrado en el altercado, durante su declaración esta mañana / Marta G. Brea

El joven, por su parte, precisó que fue el exgrapo quién le dio un "codazo" primero y que fue en el intento de apartarlo cuando Baña Gil cayó al suelo. "En el forcejeo, cuando me lo intento quitar de encima caímos los dos. Fue ahí cuando cogió un palo y empezó la persecución por el parque", declaró el joven, quién aseguro que recibió amenazas del hombre. "Nos dijo: `Vais a morir, estuve 16 años en prisión, soy un terrorista...'", apuntó.

Por su parte, la pareja del joven ratificó sus palabras añadiendo: "Nos dijo, soy del GRAPO, no sabéis dónde os habéis metido".