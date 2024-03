Los vigueses eligen Europa por Semana Santa: el turismo capea el alza de precios

La dependencia del tiempo y lo reducido del periodo vacacional son dos puntos que juegan en contra de la Semana Santa a la hora de planificar un viaje pero esto no ha tirado por tierra el interés de los vigueses por desconectar aunque sean unos días de la rutina y el trabajo. Así lo aprecian las agencias de viajes de las ciudad, que consultadas, aseguran que hubo un aumento en el número de contrataciones de paquetes específicos para estas fechas, si bien todavía denotan mucho turista “de última hora” que se abonará a lo más caro. “La Semana Santa es de los periodos más caro, primero porque se considera temporada alta, y porque estamos hablando un periodo de vacaciones muy corto y concentrado, no hay mucho margen de maniobra y los precios son altos”, explican desde la agencia Be Travel.

Antelación

Pese a esta realidad, son muchos ya los grupos que han cerrado sus vacaciones con antelación especialmente para visitar países de Europa. “Es el destino que vemos más demandado. Tanto a nivel individual como grupal ya tenemos todo cerrado con mucho tiempo porque saben que los precios suben mucho. Aunque siempre queda el turista de última hora que igual por el precio, mira otros destinos nacionales o Portugal”, explican desde esta agencia viguesa.

Estambul o Praga

Misma percepción mantienen los profesionales de Halcón Viajes, quienes explican que todos los programas específicos para estas fechas “se han completado”. “Estambul, Sicilia, Riga, Praga... son los destinos con tirón. Hace años también lo era Portugal pero ya no tanto, ya no llama tanto como antes. La gente se decanta por aquellos destinos a los que haya vuelos directo y si pueden ir un poco más lejos por los días, aprovechan”, explican desde la oficina de Vigo.

Economía

En cuanto al coste de dichos viajes, reconocen que los turistas se decantan por los paquetes de alojamiento con desayuno, ya que el resto de servicios “van ellos a su interés”. “Se mira mucho el dinero en estas vacaciones de Semana Santa pensando en las de verano. Se trata de una de las temporadas más caras porque las estancias son más cortas, hay menos posibilidad de coger otros días”, razonan desde Bivestour Vigo, que también coincide con el resto de profesionales en que los destinos nacionales son para los más rezagados. “Los viajeros de última hora sí se decantan por algo más cerca y económico”, concluyen.

