El Barrio do Cura deberá ampliar aceras e incluir la guardería dentro del proyecto

El plan de urbanización del futuro polígono del Barrio do Cura sufrirá cambios. Al menos, si deviene en firme una sentencia de este mismo viernes, a cargo del Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo. El mandato judicial afecta al ámbito del suelo urbano no consolidado, y no impacta en la columna vertebral del proyecto. En concreto, el fallo establece que debe corregirse el ancho de las aceras del nuevo vial para que tengan un ancho mínimo de 1,80 metros libres de obstáculos. La promotora ha matizado, en este caso, que este ajuste no afectará a las edificaciones.

De igual modo, la misma sentencia dicta que debe incluirse en el Proyecto de urbanización el traslado de la guardería y la construcción del aparcamiento público. Esto es, en lugar de tramitarse como proyectos de obras independientes, el fallo judicial determina que habrán de incluirse en el Proyecto de urbanización. La subsanación de este “defecto”, también de acuerdo a la promotora, será una formalidad en materia de documentación. Concluye también el Contencioso-Administrativo que debe recogerse la totalidad de la canalización e instalación de la red de gas: no solo la existente, sino también la prevista, para dar servicio al polígono de suelo urbano no consolidado. En los planos, por tanto, habrá de figurar la red de gas al completo.

El fallo, por último, desestima el resto de pretensiones de la demanda referidas a una denunciada ausencia de las infraestructuras de transporte público que se requieren para la movilidad sostenible –habrá un ascensor destinado a facilitar el paso desde la zona de O Berbés– o de un acuerdo previo favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.