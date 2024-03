Corina Porro dice adiós a la política, "siempre con Vigo en la cabeza y en el corazón"

Queridos amigos

Después de 30 años de servicio público, ha llegado el momento de jubilarme y despedirme de la política activa. Cierro esta etapa echando la vista atrás con la certeza de haber intentado trabajar po ry para los demás, procurando ayudar, buscando consensos, centrada en las personas y siempre con Vigo en la cabeza y en el corazón.

Mi trayectoria me ha llevado a entrar en contacto con vosotros, asociaciones, colectivos, entidades… que sumáis fuerzas y trabajáis unidas por el bien común, con las que he sentido una gran afinidad. Y en cada nueva responsabilidad, he encontrado personas de las que he aprendido, habéis sido mis cómplices en el trabajo, me habéis dado ánimo y cariño y con el tiempo habéis acabado formando parte de mi vida, buenos compañeros y amigos.

Esas son, para mí, las dos cosas más gratificantes que me ha dadola política: la oportunidad de servir y contribuir a la sociedad, y haber conocido a colectivos y personas que veláis por un mundo mejor y a los que me siento muy unida emocionalmente.

Por supuesto, tengo que agradecerle a mi partido que haya confiado en mí para desarrollar lo que ha sido mi gran vocación, el servicio público.

Quiero disculparme por si en algún momento me he equivocado o si en alguna ocasión no he podido ayudar todo lo que quisiera, aunque mi voluntad haya sido siempre de sumar, colaborar y gestionar con rigor y seriedad.

No puedo negar que en estos 30 años he encontrado dificultades, obstáculos y sinsabores, pero incluso en los peores momentos he sentido que aportar a mi ciudad y a Galicia era el motor de mi vida.Tengo muy claro que, aunque ya no me dedique a la política, voy a conservar intacta esa preocupación y esa conciencia social que me ha movido siempre.

Estos lazos que hemos creado se han mantenido vivos todos estos años y espero que siga siendo así. De hecho, esta carta no es una despedida, sino el inicio de otra etapa en la que quiero seguir teniéndote muy presente.

Me voy con un enorme sentimiento de gratitud y guardo para mí todo el cariño, respeto, confianza y comprensión que he recibido.

Un fuerte abrazo

Corina Porro