Electrónica viguesa para modernizar la industria

En sus primeros cinco años de vida, la cartera de clientes de la empresa tecnológica SC Robotics ya incluye a la ESA y al CSIC, así como a empresas de muy diversos sectores, desde Marine Instruments y Delikia a la Bodega Viña Costeira. La empresa fundada por tres ingenieros de telecomunicaciones formados en la UVigo inauguró ayer sus nuevas instalaciones en Hispanidad, desde las que desarrollan productos de electrónica para medir la contaminación lumínica del cielo, monitorizar grandes cultivos o controlar las grúas de los barcos de pesca.

“Cando empezamos non coñeciamos a ninguén, pero tivemos a sorte de atopar a clientes que confían moito en nós. Temos proxectos coa ESA, o CSIC ou o Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), pero estamos moi agradecidos ás empresas daquí, como Naust Marine, Marine Instruments ou Delikia, que nos apoiaron desde o primeiro momento e coas que seguimos traballando hoxe en día”, subraya Xabier Crespo, cofundador de la compañía junto con Daniel Pérez y Luis Miranda.

Lanzaron su negocio poco antes de la pandemia y uno de sus primeros proyectos fue precisamente con la empresa viguesa de máquinas expendedoras. Mientras estaban confinados en casa, los tres socios desarrollaron una tecnología para poder seleccionar los productos sin contacto físico con los botones que ganó una competición de la Xunta y por la que Delikia decidió apostar. “Foi moi importante non só a nivel económico, senón tamén de apoio e visibilidade”, reconoce Crespo.

Ingenieros de SC Robotics, en sus instalaciones. / Cedida

Además de trasladarse a unas nuevas instalaciones más amplias en las que disponen de espacio para almacén, taller y oficina, la plantilla de SC Robotics alcanza ya las ocho personas, la mayoría de ellos, ingenieros de telecomunicaciones o industriales de la Universidad de Vigo. “Temos algún perfil máis sénior e outros que chegaron despois de licenciarse, fóronse formando e hoxe son imprescindibles. E é un tema complicado, porque competimos a nivel de contratación con grandes empresas que se están instalando na zona”, apunta.

Uno de los proyectos actuales implica a la ESA, el IAC y Libre Space Foundation, una entidad sin ánimo de lucro que impulsa la creación de tecnologías espaciales con código abierto. “Estamos acabando o deseño duns equipos para medir a calidade do ceo e a contaminación lumínica”, comenta Xabier Crespo.

"O entorno espacial é moi esixente e complicado, pero o marítimo non se queda atrás"

También están presentes en el sector pesquero: “O entorno espacial é moi esixente e complicado, pero o marítimo non se queda atrás. Un dos proxectos que temos actualmente con Naust Marine, que fabrica grúas e cabrestantes, consiste nun sistema que se instala na ponte de mando para controlar estas grúas, os modos de funcionamento e monitorizar o seu estado. É unha tecnoloxía diferente á que había no mercado e está funcionando ben porque facilita información aos mariñeiros e permítelles controlar máis equipos”.

El equipo de ingenieros también lidera iniciativas para la digitalización del sector vitivinícola de la mano de Viña Costeira y, en el ámbito de la agricultura de precisión, sus soluciones ya se utilizan en el sur de España para monitorizar la humedad del suelo, el viento o la temperatura gracias a su alianza con la empresa andaluza IG4 Agronomía, especializada en asesoría agronómica.

“Xa lles enviamos as primeiras unidades dun novo producto para medir os consumos de auga en grandes plantacións de regadío en Andalucía. Desde Galicia, onde non temos este de como funcionan estas instalacións, pero contamos co seu asesoramento”, señala Crespo.

Los fundadores de SC Robotics aprovecharon la inauguración de su nueva sede para agradecer el apoyo de todas las empresas que requieren sus servicios en un ámbito en el que todavía hay pocas empresas gallegas: “É un mercado moi grande e non o entendemos en termos de competencia. O importante é atopar o teu nicho e darte a coñecer. E vivimos nunha zona na que hai unha industria forte en todos os sectores”.