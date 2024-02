El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha enviado una carta al alcalde de Vigo, Abel Caballero, acerca de la remodelación del estadio municipal de Balaídos, en la que le reitera su deseo de "iniciar lo antes posible las obras de la grada de Gol".

La misiva del presidente provincial responde a otra que remitió recientemente el alcalde de la ciudad olívica. "Le vamos a trasladar, en primer lugar, que celebramos que el Ayuntamiento de Vigo comparta con la Diputación de Pontevedra lo que venimos diciendo, tanto yo como la vicepresidenta Marta Fernández-Tapias, desde el primero minuto, que es el deseo de acometer esta reforma y no perder más tiempo", ha defendido López.

Seguidamente, el presidente de la Diputación relata en su carta al alcalde vigués que el pasado 19 de enero recibió el proyecto y una propuesta del borrador de convenio "más de 4 meses después de haberlo solicitado, que lo hicimos por carta, el 20 de noviembre", ha apostillado.

"Repito, más de 4 meses de retraso, después incluso de recibir un folio, haciéndolo pasar por un proyecto, que únicamente contenía la cifra total del presupuesto previsto para esa obra", ha señalado el mandatario provincial.

"Diligencia"

En la carta, Luis López también comunica al alcalde de Vigo que "estamos evaluando el proyecto con diligencia pero con el imprescindible rigor que requiere un proyecto de esta magnitud en cuanto a obra y también la cuantía económica que supone".

El presidente provincial ha recordado que para esta reforma en los presupuestos de la Diputación de Pontevedra que están en vigor se han reservado 2,5 millones de euros, "frente a los escasos 300.000 euros que reservó el Concello de Vigo en los presupuestos de este 2024".

Por último, Luis López ha trasladado también "una reflexión" y le ha pedido al alcalde dejar la reforma de Balaídos "fuera de las discrepancias políticas que podamos tener" algo que, a su juicio, también demanda "el conjunto de la masa social del Celta y el conjunto de la ciudadanía de Vigo".

El presidente de la Diputación ha explicado que, en estos momentos, están analizando el proyecto y matiza que "no tardarán los 4 meses que se tomó el Ayuntamiento de Vigo para remitirlo". "Estamos más que comprometidos con la reforma del estadio municipal como dijimos ya desde el minuto uno que llegamos a esta casa", ha insistido.

Caballero sobre A Malata

Abel Caballero, por su parte, ha reaccionado a la aprobación, por parte de la Xunta, de una partida de cinco millones de euros para el estadio ferrolano de A Malata. "Nos parece muy bien, pero invierte cinco millones de euros en Ferrol y cero euros en la gran reforma del estadio de Balaídos", ha afirmado, y tras criticar la "animadversión" del presidente autonómico, Alfonso Rueda, hacia la ciudad.

"Le preguntaron por esto y dijo que no sabe de qué le están hablando, que cree que están hablando con la Diputación. Además de antiVigo, miente. En 2019, le mandé escrito a Feijóo siendo él vicepresidente pidiendo que pagase un tercio, negativa por la vía del hecho. Se lo repetí más veces a Feijóo. En julio de 2022, cuando llegó a presidente, le solicité que participara y callada contra Vigo. No sabíamos que era tan mentiroso. La ciudad no lo admite. Rueda contra el Celta, Vigo y Balaídos".