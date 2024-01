Toque de atención en el popular San Blas de Bembrive en Vigo. "Nas vosas mans está o futuro da festa e, ata o de agora a aportación dalgúns deixa bastante que desear". El reproches es de la organización de la multitudinaria romería, la Comisión de Festas de San Blas e Santiago Apóstol Bembrive-Vigo.

A través de las redes sociales, los organizadores han hecho público un comunicado en el que alertan de que se están recibiendo multitud de toques de atención que podrían hacer peligrar el futuro de la fiesta que comenzó hace dos semanas y que vivirá su día grande el próximo 3 de febrero. Uno de los principales problemas—anota su presidente, David Gómez— está en el "incumplimiento" de las normas por parte de algunos furanchos. "No puede ser que se esté pinchando reggaetón y que para ello se mande parar de tocar a grupos tradicionales", ejemplifica sobre la deriva de algunos locales que estarían desvirtuando la tradición de esta romería. Igualmente, apunta a algunos puestos callejeros que de madrugada ponen la música (y no tradicional) a todo volumen.

"Durante as últimas fins de semana recibíronse numerosas queixas de veciños e vecinas en forma de protestas directas cara as nosas persoas, pero tamén con chamadas, queixoas e denuncias ante a Policía local", remarcan en el comunicado. De hecho, denuncian también que el pasado fin de semana hubo varios problemas de vandalismo: "Quemaron un baño y prendieron fuego a varios puestos de rosquillas", lamenta su presidente.

Por ello, desde la comisión lanzan un llamamiento a la responsabilidad a todas las partes implicadas en la fiesta: furancheiros y furancheiras, responsables de los puestos de venta y a los propios asistentes: "Manter a existencia da festa é unha responsabilidad de todos nós", recuerdan. "Hay unas normas que acatar entre todos y no podemos llegar al extremo andar con multas por no cumplirlas; de lo contrario, podrían acabar prohibiendo la fiesta", avisa David Gómez.

Problemas con la música

Entre los problemas que se citan en el comunicado, varios apuntan a la desvirtualización de la romería. "Dende sempre San Blas foi unha exaltación da nosa cultura, unha romaría na que a música tradicional e a xente tocando foi a nosa esencia e o noso éxito atar ser declarada Festa de Interese Turístico Galego", subrayan desde la comisión de fiestas.

Por ello, los organizadores lamentan algunas de las denuncias que están recibiendo este año. "Hoxe en día é bastante triste recibir queixas da xente porque non atopan furanchos para poder tocar; queixas por postos de venta de alimentos que están na rúa, que son exclusivamente para vender alimentos, e non para estar reproducindo música e, moito menos, de xéneros musicais que non teneñen cabida na idiosincrasia da nosa romería", remarcan desde la Comisión de Festas de San Blas e Santiago Apóstol Bembrive-Vigo.

Por todo ello, recuerdan que todos los participantes en la fiesta tienen unas normas que cumplir. "Queremos recordar que San Blas é unha festa que existía antes ca nós, que debemos preservar, que debemos coidar, que debemos protexer e que para iso necesitamos da vosa colaboración", concluyen en el citado comunicado.