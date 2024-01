La ya tradicional cuenta atrás en inglés, castellano y gallego y un fundido a negro después de las 50 noches más brillantes del año.

La Navidad de Vigo se apagó este domingo después de una edición en la que ha batido nuevamente su récord de facturación y ha dado un paso más en su madurez. “La más maravillosa que hubo nunca” resumía el alcalde,Abel Caballero, antes de accionar el botón que corta el suministro eléctrico a los más de 11 millones de luces led que han engalanado 450 calles de la ciudad. “Magnífica y llena de éxitos” añadía antes de agradecer a todos los vigueses y visitantes de fuera su participación en ellas.

Pasadas las siete y cuarto de la tarde los acordes de “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey sonaban por última vez con la coreografía lumínica del árbol de Porta do Sol. El regidor y el grueso de los concejales del gobierno local volvieron a presidir una ceremonia en la que, pese a las previsiones, la lluvia no hizo acto de presencia.

“Todo el mundo quiere ser Vigo” remarcaba Caballero ante los últimos rezagados que visitaron los adornos del centro. “Mucha gente me pide que deje las luces encendidas, las tenemos que apagar porque en seguida es noviembre y la volvemos a encender” advirtió no sin antes agradecer “a las trabajadoras y trabajadores, a los que hacen actividad económica pero sobre todo a los niños, a las familias, a los que disfrutan la Navidad, a los que nos están viendo porque está dando la vuelta al mundo.”

El acto estuvo marcado por la presencia de medio centenar de trabajadores de Vitrasa ubicados en la primera fila del público en lo que fue su primera movilización significativa después de rechazar en asamblea este viernes el preacuerdo del comité de empresa que proponía suspender la huelga iniciada justo con el encendido de las luces.

Ataviados con camisetas bajo el lema “Menos luces y más autobuses” y con numerosas bocinas volvieron a poner la banda sonora de fondo al discurso de Caballero como ya hicieron en una visita al ascensor HALO o en el Día de la Constitución en el Marco. “Esta es la música de la Navidad, incluido este gran concierto que tenemos aquí, gracias por él” respondió el alcalde desde el micrófono.

Récord de facturación

De un “resultado notable” en cuanto a la afluencia y, especialmente, la economía. Así sintetiza el sector hostelero su primera impresión en la que apuntan a que han superado la facturación de 2022 debido a la inflación aunque “los márgenes son más justos”.

El presidente de la Federación Provincial de Hostelería, César Sánchez Ballesteros, apunta que la meteorología “no acompañó” en fechas importantes. A ello se suma la gestión en los momentos de mayor afluencia, algo “a mejorar” bajo su criterio ya que las imágenes de atascos y colas podrían generar un efecto negativo.

Como factor negativo apunta también al retraso en la instalación en varios barrios o el encendido, ya que esa semana “extra” entre el 18 y el 24 de noviembre era muy solicitada y conviene “institucionalizar la fecha” para que haya más reservas.

No obstante, Ballesteros confirma que la Navidad de Vigo es un producto más madurado y que “sigue con tirón”. Prueba de ello es el elevado gasto en establecimientos de “nivel medio o alto” o los viajes de varios días.

Los hosteleros destacan que hay “variedad de perfiles y damos soporte a todos”. Aunque el más habitual es el turista nacional con una familia de uno o dos niños, han proliferado las parejas jóvenes, los grupos de amigos en días laborables o la “repercusión bastante más alta de los portugueses”. Aunque las imágenes de los autobuses del país vecino fueron muy habituales, existen también muchos “con poder adquisitivo” que consumen más allá de las luces de Navidad, aunque “todos son bienvenidos y es una fiesta transversal”.