Más trenes, más rápidos, más plazas, más frecuencias y con menos tiempo de viaje. En marzo, Vigo entrará en una nueva era del ferrocarril de Alta Velocidad con el estreno de los nuevos Talgo Avril, que unirán la estación de Urzáiz con Madrid a 300 kilómetros por hora a pesar de tener que seguir sufriendo un rodeo de 50 kilómetros extra por Santiago para llegar a Ourense. Así lo confirmó este viernes en la ciudad el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que acompañó a los Reyes Magos y la cartera real en el primer trayecto en uno de estos convoyes con pasajeros hasta la urbe olívica para sofocar la polémica que se generó tras sus declaraciones sobre esta conexión en noviembre, pocos días después de debutar en su departamento.

Las nuevas unidades de la serie 106 de Renfe ofrecerán los servicios AVE –premium, sustituyendo a los Alvia actuales, con 507 plazas– y Avlo –low cost, es decir, de bajo coste, con 581– con una reducción del mejor tiempo de viaje de 37 minutos con Madrid, pasando de las 4 horas y 12 minutos actuales a 3 horas y 35 minutos. A su vez, aumentarán un 125% las plazas ofertadas en este trayecto –de las 811.925 actuales a 1.909.788– y se añadirá una nueva frecuencia diaria por sentido hasta alcanzar las cinco –cuatro AVE y un Avlo; y, en tres de las cinco, parará en Santiago en lugar de utilizar el baipás de Conxo–.

Puente concretó que, “si todo va según lo previsto, se empezarán a vender los billetes el 1 de marzo”, Transportes espera que los Avril –S-106, los primeros que se incorporan a la flota desde 2010– empiecen a circular en Galicia y Asturias antes de que finalice ese mes, por lo que “se cumplirá el compromiso anunciado cuando se abrió el túnel de [la Variante de] Pajares de que estarían en funcionamiento en el primer trimestre”.

La visita de Puente, que llegó sobre las 11.30 horas con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, se produce en plena precampaña electoral en Galicia. De ahí la presencia del candidato a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, que recibió al ministro justo al bajarse del tren detrás de Sus Majestades de Oriente y la cartera real. Lo hizo acompañado por el alcalde, Abel Caballero; el subdelegado del Gobierno, Abel Losada; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la primera tenienta de alcalde y senadora, Carmela Silva; y el diputado David Regades.

Puente aseguró que el viaje del Talgo Avril entre Madrid y Vigo es “la prueba palpable de que el tren está listo”. “Está en las últimas pruebas de fidelidad. Vinimos confortablemente y absolutamente seguros. Una muy buena impresión en el viaje de pruebas”, manifestó el ministro, que destacó la “configuración completamente nueva” de estos ferrocarriles. “Tienen 30 centímetros más de caja, lo que posibilita que haya tres asientos en un lado y dos en otro. Eso nos va a permitir ganar en torno a 200 plazas por vehículo con respecto a los convencionales (los Alvia actuales, los S-130)”, anotó.

Mejoras en toda Galicia

El funcionamiento de los Avril en Galicia se traducirá, según adelantó Puente, en un aumento de las plazas a nivel autonómico: pasarán de 4,5 a 11 millones. Y también se recortarán tiempos en los enlaces con Madrid desde y hacia Ourense –2 horas y 13 minutos el mejor tiempo; pasará de 10 a 12 frecuencias–, Santiago –2 horas y 47 minutos; de cuatro a ocho frecuencias–, Pontevedra –3 horas y 14 minutos–, A Coruña –3 horas y 22 minutos; de tres a cinco–, Lugo –4 horas y 55 minutos– y Ferrol –5 horas y 8 minutos–.

Cerdedo y salidar sur

Preguntado por la variante de Cerdedo, infraestructura que permitiría la conexión directa en AVE entre Vigo y Madrid –una de las reclamaciones históricas de la ciudad y, en particular, de Caballero–, Puente evitó concretar plazos una vez más. “Ha concluido el estudio hidrogeológico y lo vamos a incorporar al estudio informativo. Seguiremos adelante con las tramitaciones. He asumido el compromiso de no asumir compromisos a medio y largo plazo de manera artificial. ¿Qué paso es el siguiente? ¿El estudio? Vamos con él. Cuando esté el estudio, podremos hablar del proyecto. Cuando este el proyecto, podremos hablar de la obra. Iremos dando los pasos marcados para llegar a la consecución del objetivo, que es hacer la infraestructura”, anotó.

Sobre la salida sur, indicó que “las conexiones ferroviarias con los países vecinos son fundamentales” y “absolutamente necesarias y prioritarias”. Cuestionado por el servicio de cercanías en Galicia y Vigo, indicó que el Ministerio está “sometiéndolo a estudio”. Al respecto de la falta de plazas y frecuencias en el Eje Atlántico, aludió a la ausencia de nuevos trenes desde 2010. “Estamos estirando la flota todo lo que podemos. Se irán incorporando 500 unidades [en España] en 2024 y 2025. Eso mejorará prestaciones, frecuencias y fiabilidad”, argumentó el ministro.

Caballero: “Es un momento histórico para la urbe”

“Un momento histórico”. Así definió el alcalde, Abel Caballero, la llegada del Talgo Avril a Vigo, que se estrenará el próximo mes de marzo con viajes regulares. Subrayó que este hito es “clave” para el avance de la urbe más poblada de Galicia. “Vigo es una ciudad de economía. Nosotros somos economía y la economía demanda elementos de competitividad a través de las infraestructuras. Se da un salto importante”, apostilló minutos después de dar la bienvenida al tren, en el que viajaban Sus Majestades de Oriente, la cartera real y el ministro Puente.

Caballero reconoció que la “reducción tan importante de los tiempos” con la irrupción de los nuevos convoyes le provoca una “inmensa emoción”, puesto que significa “modernidad”. “En las últimas elecciones [generales], solicité el voto para [Pedro] Sánchez porque es el mejor presidente del Gobierno que ha habido nunca para esta ciudad. Atendió lo que demandábamos cuando esta ciudad lo apoyó”, anotó el alcalde antes de criticar que la Xunta de Galicia paralizó “contra todo pronóstico” el área metropolitana de Vigo.

“Seguimos avanzando en nuestras demandas históricas”, presumió el regidor, que aprovechó la visita del ministro para enseñarle el estado en el que se encuentra el ascensor Halo –entre la zona de García Barbón y el complejo Vialia–. Según las últimas previsiones comunicadas por el Concello, debería empezar a funcionar ya a finales de este mes.