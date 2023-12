Las cuentas pendientes en Alcabre

La Asociación Veciñal Nosa Terra de Alcabre es la entidad que recoge en la zona las principales demandas de los residentes y también la que se ocupa de dinamizar la parroquia viguesa promoviendo actividades como clases de yoga, pilates, gimnasia de mantenimiento, calceta y ganchillo, música tradicional, pandereta, gaita o tambor, entre otras. En la actualidad, María Jesús Tomé es la persona que se encuentra al frente de entidad vecinal, que cuenta con 340 socios, y cuando se le pregunta por las principales necesidades, la responsable de la asociación comienza reivindicando la línea de transporte público que se suprimió con la pandemia y que no volvió a restituirse. Así, Tomé indica que, “lo que nos gustaría es que se retomara una línea y no hace falta que sea una específica tampoco, porque se podría aprovechar, por ejemplo, la que viene de San Paio de Navia, para que se surta a la parroquia de más horarios de la que tenía la anterior”.

Hace un año aproximadamente, a petición de una joven madre residente en la zona de arriba de la parroquia, se puso en marcha una recogida de firmas para solicitar al Concello la instalación de un parque infantil. La iniciativa fue apoyada por 800 personas, remitiéndose sus firmas, así como la solicitud, a la Administración local. Por otra parte, María Jesús Tomé señala que la limpieza en los caminos y en distintos puntos de la parroquia es otra de las cuentas pendientes, puesto que hace referencia a que “nos gustaría que se llevase a cabo una poda de los árboles, por ejemplo, en la Avenida Atlántida, ya que están a la altura de las farolas y da al lugar un aspecto tenebroso. Las ramas tapan las farolas y, cuando anochece, la gente mayor que tiene que coger el autobús en esa zona comenta que le da algo de miedo porque la zona se hace muy oscura”.

En relación a la iluminación, la presidenta de la entidad vecinal recuerda también que en su momento fue solicitada una luz de presencia en el sendero que va a la playa porque muchos vecinos llevan a sus perros a la zona, pero en invierno no pueden disfrutar de lugar ante la falta de alumbrado: “No pedimos hacer un gasto desmedido, pero una luz de presencia, que se apaga cuando la persona se va, haría mucho en la zona”, indica Tomé.

Asimismo, la presidenta de la Asociación Veciñal Nosa Terra no puede evitar hacer referencia a dos problemáticas históricas que Alcabre lleva arrastrando desde hace décadas. En primer lugar, la reparación del muro de la playa en las proximidades del Monte das Cruces, que asegura que “se está cayendo y llevamos años reclamando que se repare” y, en segundo lugar, los vertidos ocasionales que se registran en Santa Baia. En este sentido, María Jesús Tomé destaca que, “con este problema llevamos ya unos 15 o 20 años. Aunque no se da siempre, el colector está roto y se vierten aguas fecales a la playa. Hay una zona que huele y la arena está negra. Nos dicen que depende de Costas, luego de Aqualia..., se pasan el muerto de unos a otros y aquello sigue igual”, concluye.

Tres meses sin línea telefónica ni internet

A principios de diciembre, desde la residencia Santa Marta de Alcabre denunciaron que llevaban prácticamente dos semanas sin línea telefónica ni internet por una avería a la que Movistar no daba solución. Desde la asociación vecinal, María Jesús Tomé, afirma que llevan tres meses sin disponer de este servicio, concretamente, desde el pasado 19 de septiembre. La presidenta de la entidad critica que, desde dicha fecha, llevan luchando para que la compañía telefónica solvente la situación y sienten una “gran impotencia” al no lograr que resuelvan la problemática.

María Jesús Tomé explica que si bien al principio les comunicaron que la falta de cobertura era debido al cierre de centrales de cobre que debían hacer efectivo este año, posteriormente, desde la compañía les fueron dando largas y la presidenta de la Asociación Veciñal Nosa Terra indica que “se pasan la pelota de unos a otros e incluso intenté cambiar de compañía, pero como abrimos una incidencia, hasta que esta no se resuelva no podemos efectuar el cambio. Lo mínimo es que se hagan cargo del mantenimiento que corresponde, porque nosotros somos una asociación y, para subvenciones y demás, tenemos que presentar todo telemáticamente. Me tengo que traer yo el trabajo a casa y esa no es solución”, apunta.