Un litigio de reclamación de paternidad no matrimonial presentado en Vigo acaba de completar su recorrido judicial en el Tribunal Supremo, que ha confirmado que el niño, en la actualidad de 3 años de edad, es hijo biológico del demandante, ratificando además la posesión de estado. El Alto Tribunal da así firmeza a la sentencia en un auto en el que inadmite el recurso interpuesto por la madre del menor, que no se oponía a que se declarase la filiación no matrimonial, pero sí a la posesión de estado.

La resolución confirma el fallo emitido por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, en cuya sentencia también se ordenó que se le pusiese al menor, en primer lugar, el apellido de la madre. El niño había sido inicialmente inscrito en el Registro Civil con los dos apellidos de la mujer, pero la situación se alteró cuando se reconoció judicialmente en primera instancia la paternidad del padre biológico. En esta cuestión del orden de los apellidos los magistrados vigueses tuvieron como premisa el interés superior del menor –y no el deseo del padre– y que tiene un hermano mayor por parte de madre, de padre diferente, que también tiene como primer apellido el de la mujer.