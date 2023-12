Una Navidad no sexista

Una Navidad no sexista. La primera teniente de alcalde, Carmela Silva, y la concejala de Igualdade, Ana Laura Iglesias, presentaron la campaña “Xoga a ser quen ti queiras. Elixe o teu xoguete non sexista e non violento”, así como las actividades culturales programadas el 12, 13 y 14 de diciembre en el auditorio municipal con la igualdad como eje común.