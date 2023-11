No hay empresa fuerte sin compromiso

Vigo cimenta su identidad entorno al desarrollo industrial, el trabajo duro y la avidez para detectar oportunidades. Tiene un tejido empresarial de primer nivel (no sin golpes) que comprende la importancia de mantener activa la economía local. Y que, por lo que se vio ayer en el museo MARCO, para conseguirlo no ha dudado en acoger y poner en práctica ideas “peregrinas” para muchas mentalidades, como integrar en sus sistemas de reclutamiento un programa solidario de integración social.

Una decisión empresarial que los años ha demostrado acertada y por la que ayer recibieron el reconocimiento de la mayor organización del Tercer Sector a nivel mundial, con sendos diplomas acreditativos de su labor y compromiso social de manos de la presidenta provincial de Cruz Roja Pontevedra, María Teresa Álvarez Quicler y de la Presidenta comarcal de Cruz Roja Vigo, Purificacion Serrano.

“Colaborar con personas que lo necesitan es un placer y un honor” Tomás E. Palacios - Director General de Terminales Marítimas de Vigo

Se trata del “Plan Emplea” de Cruz Roja por el que personas con dificultades para incorporarse al mercado de trabajo (jóvenes, parados de larga duración, mayores, personas con baja cualificación, migrantes...) son formadas para después integrarse en las estructuras de compañías del calado de: Termavi, Stellantis Vigo, El Corte Inglés, Grupo Davila, Hospital Ribera Povisa, Eroski, Krack, Bimba y Lola... y así hasta cincuenta firmas de reconocido prestigio en su sector y con un volumen de negocio y actividad que trasciende nuestras fronteras.

“Es un ganar-ganar; necesitan trabajar y crean comunidad” María Nadales - Directora de la tienda FNAC de Vigo

Estas firmas y filiales son un verdadero orgullo local, pero lo que muchos no saben es que, ya sea a través de sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial o como vehículo de búsqueda de personal, se nutren desde hace años de Cruz Roja para dotar de experiencia a personas que buscan retomar su vida como trabajador. Así y según datos de la entidad social, el 70% de las personas “vulnerables” participantes en el programa se reincorporan al mercado laboral. Porque, como reconocen muchos de los responsables de estas compañías “el talento está donde menos te lo esperas”.

“Para nosotros son fundamentales, estamos supercontentos” Pablo González - Director de comunicación del Grupo Davila

El acto de “agradecimiento” estuvo plagado de anécdotas, como que los micros no funcionaran con normalidad. Lo que un soberbio conductor supo usar para relajar a los asistentes creando un clima de alegría que acabó con el baile de todos los asistentes al (con Teresa Álvarez Quicler sobre el escenario) al ritmo de “Los Mismos” y su mítico “Puente a Mallorca”, al más puro estilo dinámicas de cohesión de equipos que este tipo de empresas suelen hacer. ¡Y funcionó! Luego, y uno por uno, recibieron sus diplomas y su aplauso particular por parte de la sala.

“Son perfiles con valores, por eso intentamos que estén en el equipo” Manuel Tuche - Responsable de eventos de Casa Fidel (Marina Davila)

Buscar talento oculto tiene recompensa

Durante el acto, se compartieron varios casos de éxito y tres líderes de personal quisieron hablar de sus experiencias con el programa de Cruz Roja. “Cuando empezamos a colaborar con el Plan de Empleo de Cruz Roja hace unos años, muchos tenían prejuicios. No sabíamos si iba a funcionar. Esa mentalidad ha ido cambiando, es un orgullo porque trabajamos con personas. Hoy tengo que decir que cuando nos falta alguien en cocina o en el almacén enseguida me llaman y me piden que hable con la organización”, comentaba durante el acto la Responsable de Atracción de Talento del Hospital Ribera Povisa, Susana Ruiz. Como otros jefes de recursos humanos, enseguida se vio el valor humano y profesional de los aspirantes de Cruz Roja.

“Tienen la actitud y estamos encantados; algunos son indefinidos" Richard Fernández - RRHH en IP Grupo Iberconsa Seafood

“Recuerdo a Malores, ha estado muchos años con nosotros, entrar le cambió la vida. Llegó a un almacén gobernado por hombr es y pronto fue una más. Ahora es paritario y ella indefinida. La gente gana si es capaz de reinventarse y si las empresas te dan la oportunidad”, valoró la responsable de Sostenibilidad de Krack, Julia González.

“Trabajamos desde hace más de cinco años con Cruz Roja y la experiencia es genial. Hacemos dinámicas de grupo para la selección porque a veces un CV no te llama la atención de entrada, pero la gente te sorprende y sacas verdadero talento”, afirmó la jefa de selección de Eroski, Tania Herbojo.