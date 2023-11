Un millar de personas de todas las edades han salido a la calle en Vigo este 25 de noviembre para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La cita ha llegado, en palabras del colectivo Feminista Unitario Vigo, organizador de la marcha, con la "rabia por el último asesinato machista, por las mujeres que sufren cada día la violencia física, psicológica, económica y sexual", en referencia a Judith, que perdió la vida hace unos días en O Porriño, un caso que se investiga como un acto machista.

La manifestación comenzó pasadas las 20.00 horas en el cruce de Urzáiz con Vía Norte y finalizó sobre las 21.00 h en Colón-Policarpo Sanz.

Bajo el lema 'O machismo mata. Contra a barbarie machista, máis loita feminista', presente en la pancarta principal de la marcha, miles de vecinos abarrotaron Vigo para intentar frenar todo tipo de violencia machista. Junto a esta premisa, múltiples manifestantes clamaron a viva voz, y algunos con pintura del símbolo feminista en sus rostros, diversos mensajes en la misma línea: "Non estamos todas, faltan as asasinadas"; "Nin unha menos, vivas nos queremos"; "Non son mortas, son asasinadas"; "Machista, escoita, estamos en loita"; "Menos discursos e máis recursos"; y "A noite e a rúa tamén son nosas".

En el inicio de la lectura del manifiesto, se cargó contra el Concello de Vigo por no cortar toda la calle para la ocasión, pues se permitió la circulación de vehículos por un carril en Urzáiz y Colón. Tras ello, hubo aplausos y se empezó a corear "menos luces y más recursos" 24 horas después del encendido del alumbrado público navideño.

Dos detenidos por violencia de género

Justo en este 25-N, ha habido que lamentar dos detenciones por episodios de violencia de género en la ciudad. El último, esta misma tarde en Travesía. Un hombre zarandeó y tiró de los pelos a una mujer en plena calle. Además, dejó una deuda de 52 euros en un establecimiento de la zona.