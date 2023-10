Las escalas de crucero de octubre arrancaron este jueves con la visita del imponente Anthem of the Seas, que atracó en uno de sus acostumbrados periplos de 12 noches a Canarias y Madeira, en el que Vigo y Lisboa son los únicos puertos del continente en el que tocan. A bordo viajan unos 4.000 pasajeros británicos y 1.100 tripulantes, que volvieron a teñir de color y ambiente los aledaños del puerto y calles más céntricas, haciéndose notar especialmente en terrazas de locales de hostelería.

Con 168.666 toneladas de registro bruto y 348 metros de eslora, el Anthem of the Seas es el tercer crucero más grande que visita Vigo este año, tras Iona y MSC Virtuosa. Por otra parte, octubre se confirma como el mes más importante en el tráfico de cruceros, no solo de esta temporada, si no de los últimos 12 años, desde que en mayo de 2011 se contabilizaran 21 atraques.

La actividad continúa este viernes con la primera visita del nuevo Norwegian Prima; el lunes 9 tendremos al Celebrity Silhouette, que volverá el día 20. El día 10 vendrá el Amadea, el 13 el Celebrity Infinity, el 14 coincidirán MSC Preziosa y Ventura, el 17 de nuevo el Anthem of the Seas, el 19 primer triplete del mes con Sky Princess, Spitsbergen y Ambience, el 21 escala inaugural del Norwegian Dawn, el 22 turno para el Queen Victoria, el 24 Aida Perla, el 26 doble escala a cargo de Norwegian Getaway y Ventura y cerrando el mes a lo grande la segundo triple atraque de octubre con Celebrity Infinity, Iona y Sky Princess.

En total se estima que estas 20 escalas acerquen a Vigo a unos 52.000 cruceristas a los que habrá que añadir no menos de 20.000 tripulantes.