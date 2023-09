De las colas para poder conseguirlo y la expectación a un trámite más para miles de gallegos que han visto como el volver a casa ya no descoloca sus cuentas. Los bonos de Media Distancia gratuitos promovidos por el Gobierno hace un año suman más de 200.000 expediciones permitiendo realizar viajes ilimitados a trabajadores, estudiantes, jóvenes o turistas que se han entregado al tren como transporte público sostenible.

Según los datos facilitados por Renfe fueron 66.410 en el último trimestre del pasado año, 68.350 en el arranque de 2023 y 66.500 hasta agosto. En este último, además del final del curso, ha tenido un notable impacto el “Verano Joven” por el que los menores de 35 años logran descuentos de hasta el 90% en estos trenes. Y es que si un bono hacia A Coruña de 20 euros ya mejoraba la tarifa habitual (30 euros), los descuentos lo reducen a un euro.

En este período de tiempo, el ferrocarril gallego ha mejorado su posición de fortaleza en toda la red. Si Vigo fue la ciudad que mejor resistió los dos primeros años de pandemia, los datos de 2022 sitúan a la ciudad en un escalafón superior. La estación de Urzáiz fue la tercera de toda la red con una mayor ocupación media por tren (159,66), solo por detrás de Toledo y Madrid-Chamartín. Además, según la CNMC, el Eje Atlántico fue la línea con mayor ocupación de las plazas ofertadas, alcanzando una tasa del 115%.

Es por ello que la valoración de los usuarios después de doce meses “es muy buena” al lograr atraer a nuevos públicos al tren. “El tren no es asequible de forma general y el hacerlo gratuito demuestra que muchísima gente no lo usaba porque no podía pagarlo” señala Iria Méndez, portavoz de la Asociación Media Distancia Galicia. Este colectivo nacido a finales de 2021 reúne las quejas de los viajeros habituales del Eje Atlántico, siendo los trabajadores y universitarios el grueso de los mismos. A ellos se suman el perfil de ocio o personas con diversidad funcional, por lo que apuestan por “afianzarlo” en el futuro aunque modifiquen las bases. “Ha puesto a prueba a la compañía” reconocen al apuntar a la digitalización y a la fiscalización de las “reservas fantasma”, el gran problema en los primeros meses.

Misma oferta que en 2015

A pesar de este éxito, el Eje Atlántico continúa con la misma oferta de diez trenes rápidos por sentido desde la estación de Urzáiz con la que se estrenó la línea en 2015. “Nos gusta la Media Distancia porque dependemos de la velocidad” apunta Méndez, aunque insiste en que debería haber también servicios de Cercanías o Proximidad hacia las principales ciudades.

Como asignatura pendiente suma al “problema de la fiabilidad y la falta de información” el actual contrato de Obligaciones de Servicio Público, que es de 2017 y no será actualizado hasta que cumpla una década. “Necesita más y mejores horarios para los extremos ya que los horarios mayoritarios de uso son para Santiago” resume.