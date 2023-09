Un recorrido en 3D por la historia de Vigo

Las últimas obras realizadas en Vigo, sobre todo las que dan forma al nuevo túnel de la Porta do Sol, han sacado a la luz elementos arqueológicos de enorme valor histórico, evidenciando como el subsuelo olívico esconde un enriquecedor pasado que no deja de aflorar. Consciente de la relevancia de los recientes hallazgos, el Concello ha empezado a dar los primeros pasos de cara a realizar una base de datos que recogerá imágenes en 3D acompañadas de una ficha con información histórica y arqueológica de los restos más destacados. Mediante la utilización de técnicas de fotogrametría, este trabajo está en marcha y ya se hicieron imágenes digitales de recientes descubrimientos como la Casa de Mora, el antiguo baluarte de A Falperra y la muralla de Carral.

