Fue una pionera en el periodismo y en la defensa de los derechos de las mujeres a principios del siglo pasado y suma más de doscientas publicaciones entre novelas, cuentos, ensayos, traducciones o libros de viajes y miles de artículos en la prensa española e internacional. El franquismo la ocultó, junto a muchas otras autoras, y, pese a los esfuerzos más recientes, todavía no goza de todo el reconocimiento que merece. Yapei Yan, profesora de español en la Universidad de Lengua y Cultura (BLCU) de Pekín, ha contribuido a la puesta en valor de Carmen de Burgos con una tesis recién defendida en la UVigo.

“En primer lugar, me llamó mucho la atención su biografía y las similitudes que había entre nosotras. Yo también soy traductora como ella y he publicado como columnista artículos y crónicas de mis viajes por el extranjero en el Yangtse Evening Post de Nankín, mi ciudad natal, y en el Macau Daily Times. Y además ella también ejerció como maestra. Y, en segundo lugar, mi enfoque académico siempre han sido las autoras, tanto chinas como extranjeras, y el movimiento feminista. Con todos estos elementos, no fue nada difícil tomar la decisión de leer y estudiar a Carmen de Burgos”, explica Yapei sobre el origen de su tesis.

Además de escritora, traductora y pedagoga, De Burgos fue la primera mujer periodista en España y la primera corresponsal de guerra en 1909, cubriendo el conflicto entre España y Marruecos desde Melilla. Y al frente de organizaciones feministas nacionales e internacionales luchó por el voto de la mujer, la igualdad salarial o el divorcio, así como por los derechos de los niños.

“En China todavía no se ha registrado su nombre en el ámbito de los estudios hispánicos ni en el de las escritoras occidentales, pero me di cuenta de que en España también es bastante desconocida y que solamente en años recientes se ha logrado recuperar un poco la memoria sepultada durante un largo tiempo en la historia de España, sobre todo, durante la dictadura”, comenta Yapei, que ejerce como profesora en el departamento de Filología Hispánica de la BLCU.

La investigadora, que ha traducido a su idioma natal las obras de autores hispanos como Isabel Allende, Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero, Javier Marías y Amparo Dávila, llegó a Vigo en septiembre de 2021 para realizar su doctorado. “La verdad es que mis colores favoritos son el verde y el azul y me gustaba la idea de vivir en Galicia y experimentar el espacio urbano de Vigo. No es una respuesta romantizada, sino lo que realmente ocurrió. Me puse en contacto con mi tutor, José Montero, que tuvo una actitud muy maja y admirable y al final ha sido una de los mejores trabajos en equipo”, asegura.

Bajo la dirección del catedrático vigués y reconocido cervantista, Yapei desarrolló una investigación centrada en la ciudad como espacio complejo social y en la mujer desde la perspectiva de la reivindicación de su ciudadanía y sus derechos y la lucha por su visibilización.

Carmen de Burgos, natural de la Almería, vivió en Madrid durante tres décadas, desde principios de siglo hasta su muerte en 1932. Fue testigo de los grandes acontecimientos de su época y en sus novelas cortas, en las que se centra la investigación de Yapei, refleja una ciudad “basada en sus experiencias y en su imaginación artística”.

“La preocupación por la vida pública y la justicia social son dos prioridades temáticas en las novelas que he analizado para mi tesis. Ambas tienen que ver con una ideología bastante avanzada para su tiempo y se reflejan en el intento de Carmen de Burgos de romper la imagen o el mito del ‘ángel del hogar’, tan de moda durante muchos años en España, y en la lucha-juego con la ciudad. La mujer tiene que negociar su visibilización en la vida pública para dejar oír su voz y reivindicar los derechos civiles relacionados con temas que hoy en día continúan siendo importantes como la educación, el acceso al mercado laboral, la igualdad salarial o el sufragio universal. También negocia su libertad, la posibilidad de amar y la ciudadanía que debe tener como individuo independiente”, explica.

Tras defender la semana pasada su trabajo “La ciudad de y para ellas: mujeres en el Madrid novelesco de Carmen de Burgos”, Yapei ya está de vuelta en su país natal con el compromiso de ejercer de “agente literaria” de Carmen de Burgos y de toda la literatura española en China. Tampoco descarta regresar a España. “Nadie sabe qué pasará mañana o en otro momento de la vida”, admitía entre risas días antes de coger un vuelo a Pekín. “En 2013 hice un programa de intercambio en la Universidad de Alcalá de Henares y fui lectora de chino en su centro de lenguas a la vez que realizaba mi trabajo fin de máster. Y después empecé a trabajar en la BLCU hasta que vine a Vigo, donde además de hacer el doctorado participé en congresos y reuniones organizadas por los profesores del departamento, que siempre me trataron muy bien. Seguramente volveré”, admite.

Y es que sus años en la ciudad, además de excelentes en lo profesional, también la han enriquecido personalmente. “Me encanta Vigo y también Galicia. Es un lugar que tiene magia, no brujería, sino una magia fantástica que me hace sentir siempre como en el hogar, en casa. Y tiene su naturaleza atlántica y su gastronomía, el albariño y el godello, las navajas, las centollas... Todo me encanta. Y la gente es muy maja. He conocido a muchas personas muy guais en Vigo y en otras ciudades gallegas”.

Colombine, la autora de la primera campaña a favor del divorcio

El azar quiso que Yapei Yan tuviese como director de tesis al nieto del escritor y periodista José Montero Alonso, Premio Nacional de Literatura en dos ocasiones, así como de Periodismo. en 1949. El abuelo del catedrático de la UVigo entrevistó en varias ocasiones a la “gran escritora y propagandista entusiasta de las aspiraciones femeninas” Carmen de Burgos, que firmaba con el pseudónimo de Colombine. En este artículo de 1931 reconocía su activo papel en la inclusión del divorcio o el voto femenino en las leyes españolas.