La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avisó ayer de que los grandes ayuntamientos y diputaciones prevén aumentar un 9 % sus gastos durante 2023 y cerrarán el ejercicio con una situación cercana al equilibrio en lugar de con superávit. Según recoge el informe sobre la ejecución presupuestaria, el supervisor fiscal ya recomendó en su análisis del 6 de julio que las corporaciones locales debían evitar incrementos de gastos o reducciones de ingresos que no tengan financiación permanente y, al no cumplir su recomendación, la AIReF ahora estima que ya no lograrán el superávit del 1 % que contemplaba en abril.

Este organismo prevé, además, que incurran en déficit resultante de su gestión en 2023 los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valladolid y Vigo; las diputaciones provinciales de Barcelona Valencia, Gipuzkoa y Bizkaia. Así, estima que se produzca un déficit en nueve grandes entidades locales en 2023, mientras en abril lo preveía en cuatro.