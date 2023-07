Con una gran sonrisa de oreja a oreja. Así aparecieron en la sala principal de la sede del PSdeG-PSOE de Vigo, en la peatonal de O Calvario, el alcalde, Abel Caballero; y los candidatos socialistas al Congreso y el Senado por la provincia, David Regades y Carmela Silva, respectivamente. Los tres pusieron en valor los casi 6 puntos –5,85– de diferencia en porcentaje de voto a favor de la formación del puño y la rosa con respecto al Partido Popular en la ciudad –más de 63.500 papeletas– y agradecieron a los vigueses su apoyo: el olívico fue uno de los cinco municipios de la provincia –de los 61 que agrupa– que se tiñeron de color rojo en estas elecciones generales del 23J.

Los resultados en la urbe más grande de Galicia, para Caballero, transparentan el apoyo de sus ciudadanos a los “proyectos que tiene en marcha en este momento” en colaboración con el Gobierno central, como la salida sur, el AVE_directo a Ourense por Cerdedo, la nueva autovía a Porriño en túnel o la Biblioteca del Estado, entre otras actuaciones pendientes. “Le agradezco muchísimo a la ciudad la confianza que depositaron en nosotros. El proyecto es conjunto. El apoyo de la ciudad y la provincia logró tres diputados socialistas. El PP, también sacó tres. Empatados en la provincia. Pero un diputado adicional de Sumar hace que el apoyo de esta provincia al Gobierno de progreso sea mayoritario”, manifestó antes de recibir el aplauso de más de una veintena de simpatizantes y concejales que vivieron en la sede local la parte final del escrutinio.

“Desde que estamos en la Alcaldía, prácticamente ganamos todas las elecciones. En esta ciudad, de forma clara, con una ventaja espectacular en elecciones municipales: 43 puntos de ventaja sobre el PP y, ahora, 6 puntos de ventaja. Vamos a tener un diputado vigués por la provincia y una senadora viguesa por la provincia”, destacó tras felicitar a Regades y Silva. “Los vigueses acertaron. Nunca les fallamos ni les fallaremos. Continúa la navegación hacia la estrella polar”, finalizó.

Regades agradeció el trabajo de apoderados, interventores, empleados de Correos y los cuerpos de seguridad del Estado. “Este partido es la fuerza de la democracia, y lo ha demostrado con este fantástico resultado. Gracias a las mujeres y hombres que volvieron a confiar en el Partido Socialista”, apuntó antes de subrayar los casi seis puntos de ventaja del PSOE sobre el PP en la ciudad: “Gracias a Abel [Caballero], porque el apoyo de esta ciudad fue por la gran fortaleza que tiene el partido a través del alcalde. Le pedimos a la ciudad que confiase en nosotros, que lo mejor para Vigo es el tándem de Pedro Sánchez y Abel_Caballero, y la ciudad nos dijo que sí. Nuestro objetivo era que las fuerzas de progreso superasen a las de derecha, y lo conseguimos”. También le agradeció el esfuerzo a Silva: “Desde enero, recorrimos más de 20.000 kilómetros con Abel”.

Añadió que Pontevedra “vuelve a ser la provincia más progresista de toda Galicia y sigue estando en el top 10 de las provincias del PSOE en toda España”. “Una de las pocas ciudades en las que el PSOE es primera fuerza es Vigo. El esfuerzo nos dio resultados. Estamos encantados con este resultado fantástico. Hemos sido capaces de frenar a la derecha y la ultraderecha y tendremos otra vez un Gobierno de progreso en España”, celebró.

Silva indicó que es “emocionante que España no quiera a la ultraderecha ni a la derecha ultra y que Vigo “quiera tanto” al PSOE. Antes de agradecer el trabajo de Caballero y Regades, aplaudió que la provincia sume “cuatro diputados del bloque de progreso frente a los tres del PP”. “Los ciudadanos han salido para decir que, en España, no, que la ultraderecha y la derecha ultra que representa [Alberto Núñez] Feijóo, no. Soy inmensamente feliz”, sentenció.