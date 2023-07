Cada vez es más común que se utilicen las redes sociales para criticar los precios abusivos de determinados establecimientos de hostelería. Una de estas quejas llegó este verano por parte de un cliente que pidió un bocadillo de tortilla en una cafetería de Vigo situada en la calle Fragoso.

"¡Buenas! Mirad bien este ticket. (...) Por educación pagué y me fui, pero también sé dónde no volver... Tomad nota, ¡manda (emoticono de dos huevos)!"

Una protesta que publicó en un "Grupo de recomendación de lugares y negocios de vigo. No se censurará ninguna publicación. Cada persona se hace responsable de sus comentarios", reza la información de este colectivo de Facebook. Junto al comentario, adjuntó la foto del ticket en cuestión que muestra el desglose de la comanda que incluía una cerveza.

Es este caso no se trata de la típica "clavada" que se suele denunciar en redes o en páginas de valoraciones hosteleres, ya que el precio final por el botellín y el bocadillo de tortilla que el cliente pidió no fue excesivo: 7,40 euros por todo. Lo llamativo, y ahí está el detalle que no le gustó en absoluto al hombre, fue el hecho de que le cobrasen, además del bocata, un euro por el pan.

No es novedad que muchos hosteleros cobren el pan cuando acudes a su local a comer -en ocasiones, sin avisar de que su precio va aparte-, pero en este caso, se da una duplicidad de materias primas, ya que se sobrentiende que un bocadillo de tortilla está elaborado con el pan y la tortilla, pero el desglose del ticket incluye la pieza de la hogaza como un producto aparte en la petición del cliente.

Desde "un atraco a mano armada", hasta "seguramente fue un error". Esa fue la línea que siguieron la mayor parte de comentarios que recibió este usuario en su post de Facebook. Pero los hubo que criticaron la denuncia del hombre, "porque existe el libre comercio", y otros que se posicionaron a su favor, con ejemplos para justificar la queja: "Falla algo; es un bocadillo de tortilla, no un pincho; como si pido una milanesa, y me combran la milanesa y además el pan rallado".