“Patelando” por la diversidad

Andrea estira su mano y dice: “Encantada”. La tiene manchada de pintura verde y amarilla, porque lleva algo más de una hora moviendo el pincel junto a sus compañeras y compañeros para crear varias obras artísticas que, a medida que dan por terminadas, decoran la barandilla de la explanada frente al Real Club Náutico de Vigo, convirtiéndola en una explosión de color. Comenta que llevan un “mogollón” de tiempo trabajando en este proyecto, que lo están pasando “muy bien”, que “está saliendo redondo”, y cuando se le pregunta cuál es el objetivo, responde que “necesitamos que pintéis con nosotros, para que la gente nos vea”.

Andrea es una de las personas que ayer estaban participando en la intervención artística “Patelando na rúa” en el paseo de As Avenidas, organizada por la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral (Apamp) que, tras dos años sin salir a la calle debido a la pandemia, retomó esta iniciativa que pretende hacer partícipes de la sociedad a sus usuarios y generar un impacto visual para que la gente se acerque a conocer su trabajo, talento y creatividad.

Mientras que alrededor de medio centenar de personas decoraba las tradicionales cestas para transportar el pescado del puerto al mercado, las “patelas”, la gerente de la entidad, Conchi Somoza, afirmaba que “se hai un valor que nos define, ese é o da creatividade. Partindo desa perspectiva, a intención desta actividade é dar resposta á necesidade de estar presentes na sociedade e ser partícipes da vida artística e cultural da cidade. Ademais, gústanos que se vexa o traballo e que se recoñezan as capacidades das persoas que están nos nosos centros”. Conchi Somoza también destacó que “temos sete obradoiros artesáns e en cada edición procuramos dar visibilidade a un diferente; este ano tocou cestaría”.

José Justo es el coordinador de dicho taller ocupacional en el centro de Apamp en Navia y explicó que la temática escogida este año “é unha homenaxe á cestaría tradicional e, neste caso, á que entendemos que máis representa a Vigo, que é a patela, a clásica cesta de todos aqueles traballos que tiñan que ver coa descarga e na venda de peixe no porto, ademais de coa distribución ás familias. Seguindo a técnica base do patelado que vemos nos talleres, o que fixemos foi unha reinterpretación desta cesta tradicional e pasamos esas patelas a unha visión bidimensional, empregándoas como lenzos expresivos nos que as distintas entidades que estiveron participando con nós tiñan total liberdade para aplicar distintas técnicas de pintura e plásticas”. Asimismo, José Justo señaló que otro de los objetivos artísticos era “promover a recuperación do uso de materias sostibles e volver a substituír o que foi orixinalmente, como é o caso destas pezas de materiais sostibles e renovables, reducindo o plástico e outros materias cun custe medioambiental alto”.

Por otra parte, la gerente de Apamp indicó que “como este ano a intervención tiña que ver coa patela, pensamos en arrimarnos á beira do mar, pareceunos un sitio axeitado para que a xente da rúa se animara a participar porque hai bastante tránsito”.

La jornada estuvo amenizada por Lumieira Pandereteira, Manu, As Estántighas do Berbés, Baile Irlandés Galicia y el grupo de ballet EuDanzarei. Mientras Manu interpretaba “Lela” a la guitarra, Mari contaba que había pintado una “pateliña” de color violeta y aseguraba estar contenta porque “estuvo mucha gente viéndonos y nos ayudaron. Es bueno que lo vean, porque en el cole trabajamos y hacemos muchas cestas”.