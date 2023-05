La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogió ayer el juicio contra nueve acusados de prevaricación y cohecho en la adjudicación del contrato de basuras en el Concello de Nigrán a Cespa en 2004, hace ya 19 años. En el banquillo de los acusados se sentaban dos exalcaldes, Alfredo Rodríguez, del PP y Avelino Fernández, independiente, además del que fuera teniente de alcalde, Antonio Fdez. Comesaña, su mujer, varios funcionarios, un gestor y el delegado de Cespa.

En la primera sesión de la vista y tras casi dos horas de cuestiones previas, los magistrados acordaron retirar los delitos contra uno de los nueve acusados, al haber prescrito los años. Con respecto el resto, así como la nulidad de diversas actuaciones e informes tal y como reclamaron las defensas, se resolverá en sentencia.

Desmarcarse de las acusaciones

El juicio arrancó con la declaración de Alfredo Rodríguez, quien como Fernández y Comesaña negaron haber recibido dinero de Cespa, ni haber influido para la adjudicación del contrato, desvinculándose completamente de los hechos que se les atribuyen. El que fuera alcalde del Ayuntamiento de Nigrán entre los años 2003 y 2007 admitió a preguntas de su letrado y resto de defensas –se acogió a su derecho a no declarar a las cuestiones del Ministerio Fiscal– que no había tenido contacto previo con Cepsa al momento del concurso público ni tampoco realizó indicaciones a técnicos municipales para beneficiar a dicha firma. “Sería muy osado por mi parte, yo no influí en el resultado”, aseveró Rodríguez durante su declaración.

Aseguró además que tampoco recibió “ninguna presión” para que fuese Cespa la adjudicataria. “No he recibido ningún regalo o prestación por su parte”, zanjó el entonces regidor de Nigrán.

Sin intervención política

Siguiendo la misma tónica declaró el ex alcalde entre los años 1987 y 1995, quien formaba parte del gobierno nigranés en el momento de los hechos, Avelino Fernández. Su desvinculación fue más allá de la Rodríguez, reconociendo que prácticamente no formaba parte de la vida política. “Yo no he asistido a ningún pleno ni participado en la política; tenía mi vida entre Marruecos y Canarias”, esgrimió Fernández al tiempo que negó rotundamente su intervención en el contrato de basura que es objeto de juicio. “Es imposible”, zanjó.

Alquiler de un local

Su interrogatorio, también solo a las preguntas de los abogados y abogada de las defensas, se centró especialmente en el contrato de arrendamiento de un local de su propiedad en el que se instaló Cespa en Nigrán. Este acusado sí admitió haber alquilado un local a la empresa Cespa, mediante un contrato que fue revisado por su gestoría de confianza, y que años después le rebajó la renta a la mitad porque las circunstancias del mercado habían cambiado. “Me llamaron para preguntarme por un local porque estaban interesados en el contrato de la basura. No había otro como el mío en el centro de Nigrán”, explicó Fernández, quien también puntualizó que “no he recibido ningún dinero de Cespa” así como que “no hablé con Alfredo sobre los pliegos del contrato”.

Prórroga fraudulenta

En cuanto al tercer político acusado, Antonio Comesaña, el entonces teniente de alcalde, también declaró no haber participado del contrato. “Cuando me incorporé a la corporación, el servicio de basuras estaba en una prórroga fraudulenta y había que acelerar el proceso para dar el servicio a principios de año. La elaboración de los pliegos yo no la hice, pero sí fue aprobada en Pleno”, declaró Comesaña, que al igual que Avelino Fernández y Alfredo Rodríguez aseguró no haber recibido ningún dinero de Cespa. “Nunca recibí dinero de Cespa, en absoluto; nadie de Cespa me dio nada”, concluyó Comesaña. Este acusado, que junto a su mujer y a otros dos procesados alquilaron otro local a Cespa, ha recordado que la Agencia Tributaria lo sometió a una “minuciosa” inspección de los ejercicios 2003 a 2008 y “no observó ninguna irregularidad”.

Otros acusados

En cuanto al resto de los acusados también negaron cualquier delito o irregularidad en la adjudicación del contrato a Cespa o en el alquiler de los locales. En la última de esta ronda de declaraciones, el ingeniero de la consultora externa contratada por el gobierno local para la valoración de las ofertas presentadas en esa licitación, reiteró ¡que no tenía “ningún interés” por beneficiar o perjudicar a ninguna de las concursantes.

Penas

Las peticiones que solicita la Fiscalía oscilan entre el año de prisión y los cinco de inhabilitación. Alfredo Rodríguez afronta un año de prisión, 10 de inhabilitación y multa de 50.000 euros; la misma para el que era delegado de Cespa; para Avelino Fernández solicita un año de prisión y 5 años de inhabilitación, y multa de 3.000 euros; y para Antonio F. Comesaña, un año de prisión, 10 años de inhabilitación y 4.000 euros de multa. Para el ingeniero municipal pide 5 años de inhabilitación, la misma que para el ingeniero de la consultora contratada por el Ayuntamiento. Para la mujer de Comesaña pide un año de cárcel, 5 de inhabilitación y multa de 3.000 euros, y penas de multa para los dos exfuncionarios. Finalmente, reclama que los dos exalcaldes y el delegado de Cespa indemnicen al Ayuntamiento de Nigrán en 5.340,77 euros.