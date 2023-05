“El PP es la única alternativa para recuperar el liderazgo cultural de Vigo tras 16 años de abandono del socialismo y volver a dar voz a la pluralidad en nuestra ciudad”. Es una de las frases lanzadas por la presidenta del PP de Vigo y candidata a la Alcaldía, Marta Fernández-Tapias, que realizó un recorrido por la playa de O Vao junto al portavoz de campaña nacional y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado.

La máxima responsable de los populares vigueses alertó de la situación del sector cultural y advirtió de que el gobierno local socialista “ha abandonado a la cultura” porque, “en esta ciudad, todo está politizado”. Puso como ejemplos los “fracasos para dotar a Vigo de una Biblioteca del Estado, prometida por tres ministros y aún sin empezar su construcción, o los eventos que han desaparecido desde la llegada del PSOE al Concello”.

Tapias reiteró sus propuestas de dar vida a una Residencia de Artistas para formar a creadores, “una idea que ya ha calado porque la copian otros partidos”, construir la Casa da Fotografía y recuperar la Bienal. Además, indicó que elaborará con todos los agentes culturales un Plan Estratégico “para revitalizar la agenda y la programación de la ciudad”.

Sémper agradeció “el esfuerzo y compromiso de Marta Fernández-Tapias por dar un paso al frente para gobernar Vigo con un proyecto sólido y solvente, que aspira a que la ciudad tenga futuro y a sacarla del ensimismamiento en el que está instalada por sus gobernantes”. Además, pidió un “voto dual” por el cambio en Vigo, “pero también por Feijóo y el cambio en España”.

Prado criticó que “os ministros do Goberno de Sánchez non veñen porque non cren en Vigo e non teñen feitos polos que lles mereza a pena vir”. “Cando o fan é para vender fume”, apostilló.