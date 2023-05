Glenn Hughes: “Mi secreto para seguir tocando: no bebo y cuidarme mental y físicamente”

Vigo se prepara para el aterrizaje de una nueva leyenda del rock dentro de su intensa programación de conciertos para este año. Glenn Hughes (Cannock, Inglaterra, 1951) celebrará las bodas de oro de su disco “Burn”, una pieza única al ser concebida en el Castillo de Clearwell con el resto de Deep Purple.

Con un ritmo de vida más tranquilo que en su etapa como integrante de Black Sabath pero manteniendo la pasión por el género, el bajista y vocalista actúa este sábado 13 a las 21 horas en el Auditorio Mar de Vigo dentro del Festival TerraCeo.

–Este es su primer concierto en Vigo aunque estuviste hace diez años en Santiago de Compostela. ¿Cómo afronta este estreno?

–Estoy deseando ir, por supuesto. Me encanta tocar en España y para mí es parte de mi vida. Me gusta el español y su cultura, por lo que para mí siempre es un placer venir.

–¿Cree que en España hay un interés especial por el hard rock?

–Sí, a la gente realmente le gusta y estoy muy entusiasmado por volver ahí.

–¿Es porque está interesado en el marisco?

–Sé algo sobre esas cosas, pero en realidad soy vegetariano.

–Unos días antes tocará en Oporto. ¿Tendremos tiempo de verle en Vigo?

–No estoy seguro de qué vamos a hacer porque no sé bien por dónde vamos a girar (ríe).

–¿Cómo encara este comienzo de una nueva gira? [La entrevista se realizó antes del primer concierto del día 8 de mayo].

–Ahora mismo estoy en Copenhague porque tocamos en Suecia este fin de semana. Me siento muy bien. Estamos ensayando las canciones ahora y suenan realmente fantásticas.

–Esta gira alrededor del disco “Burn” que cumple medio siglo de vida. ¿Cómo suenan estos temas 50 años después?

–Estoy muy feliz de tocar estas canciones. Son grandes temas y quiero tocarlas esta vez de forma que la gente pueda recordar lo grande que es Burn como disco. Lo compusimos en las mazmorras de un castillo hace 50 años y estoy muy feliz de este álbum. Si soy el último hombre que toca este disco sería muy feliz.

–¿Habrá tiempo para otros temas de Deep Purple?

–Tocaré un par de canciones en el contexto de la banda y probablemente también toque Highway Star.

–Precisamente en Vigo se fundó el club de fans del grupo en España, lo que posibilitó que actuaran en 1998 y el 2000. ¿Espera algún recibimiento especial?

–¿En serio? Es una gran noticia, me encantaría poder conocerlos. Puedes hacerles saber que me busquen.

–Se dice que “los viejos rockeros nunca mueren” y lo estamos viendo con usted o los conciertos de Sting y Guns N’ Roses en la ciudad durante estos meses. Con 71 años es increíble ver cómo sigue girando y manteniendo esa energía. ¿Cuál es el secreto ?

–Mi secreto es tener una muy buena salud: no fumo, no bebo y estoy muy sano. Hago deporte, me cuido a mi mismo mental, física y emocionalmente. Estoy en un muy buen momento de mi vida ahora mismo.

–¿Por cuánto tiempo le veremos en los escenarios?

–No lo sé. Aquí estoy y no sé por cuánto estaré, nunca pienso sobre el tiempo y solamente disfruto.

–Sorprende ver cómo no hay relevo generacional para muchos de esos grupos, al menos dentro del rock. ¿Hay alguna banda actual que le llame la atención?

–No escucho música nueva ni conozco o escucho nada nuevo que sea excitante, lo siento. Rock and roll, como solía ser, ya no está de moda, ha cambiado a tantos tipos diferentes de rock ahora mismo. El rock más clásico es mi música favorita ahora mismo, *con grupos como Deep Purple, Black Sabath, Pink Floyd, Yes, Genesis,...). No hay nada que pueda reemplazar eso para los fans.

–¿A qué se debe?

–El mundo ha cambiado la industria de la música, ya no se preocupan del artista más. Los nuevos artistas no tienen quien proteja sus intereses. Es típico que los artistas tengan una carrera larga para poder desarrollarla y evolucionar.

–Son grupos de una época en la que la música británica dominaba el mundo y e incluso llegó hasta el nuevo milenio. ¿Qué ha cambiado?

–Fue un momento especial porque tuvimos un sello discográfico y mucho apoyo financiero, pero eso ya no ocurre. Lo reconozco y agradezco mucho la oportunidad de haber podido trabajar mucho al empezar, cuando éramos jóvenes. Pero eso hoy no es posible, es muy difícil tener éxito y necesitas muchísima suerte. Ahora es diferente, es completamente diferente porque ahora esa industria musical ya no existe más.

–Después de este comienzo de gira en España, ¿cuáles son sus próximos planes?

–Iré a Los Ángeles un par de semanas y a Londres. Luego volveré a Europa para seguir el tour por Bulgaria, Hungría, Italia, República Checa y Noruega.