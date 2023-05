La Policía busca en las cámaras pistas de la autoría de los incendios en los buses de Vitrasa

Convertido en un amasijo de hierros, el informe que la Policía Científica de la comisaría de Vigo ultima sobre las causas del incendio que calcinó un autobús de la línea 4A de Vitrasa en la farola de Urzáiz será clave en una investigación en la que, pendiente de ese dictamen final de los agentes, ya se trabaja con la hipótesis de que ese fuego y el que se logró atajar a tiempo en otro autocar de la línea C3 en Bouzas fueron intencionados y tienen relación entre sí.

Las imágenes de las cámaras, tanto las que suelen llevar estos vehículos como las de los establecimientos del entorno o las que se colgaron esa noche en redes sociales, son también fundamentales en unas pesquisas que buscan poner nombre y apellidos al autor o autores de los ataques vandálicos. Este martes por la mañana, ni el juzgado que permanecía de guardia ni el que estaba el domingo cuando ocurrieron los hechos habían recibido todavía el atestado policial sobre estos siniestros.

En ambos sucesos, ocurridos con solo media hora de diferencia, los incendios se iniciaron en la parte trasera de los vehículos. En el caso del de Bouzas, que aunque no sufrió los brutales daños del de Urzáiz permanece retirado de la circulación, se prendió fuego a los asientos. Afortunadamente no hubo heridos, pero los daños materiales son cuantiosos. Como ya se avanzó el lunes, el vehículo que ardió en Urzáiz, uno de los nuevos modelos 100% híbridos con motor eléctrico, tenía un valor de 341.000 euros (sin contar el IVA). Por ahora no se cuantificaron los daños en el otro vehículo.

El Concello ya condenó lo sucedido tras los hechos y este martes ha sido el propio alcalde, Abel Caballero, el que se refirió de nuevo a estos ataques: “Si se confirma que fue intencionado, es el acto [vandálico] de mayor gravedad que sucedió en muchísimo tiempo en la ciudad. Deseo que al responsable o responsables los cojan, los pongan delante de un juez y vayan a la cárcel”.

Lo sucedido afecta a una compañía, Vitrasa, que lleva meses afrontando un conflicto laboral que ha dado lugar a paros parciales por parte de los trabajadores. Dos autobuses sufrieron sendas pedradas a finales de marzo en vísperas de las tres jornadas de huelga que hubo en esas fechas.