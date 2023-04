Tras el disfrute de las vacaciones de Semana Santa y a un mes y un día del inicio de la campaña electoral, comienza un periodo agitado en la sanidad viguesa. Desde hoy, los facultativos del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), así como los de los centros de salud y de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 están llamados a una huelga indefinida. Decenas de profesionales se concentraban ya esta mañana delante del Álvaro Cunqueiro para iniciar sus protestas.

Es una convocatoria del sindicato médico CESM a nivel de toda Galicia, pero en Vigo coincide con el inicio del calendario de protestas de la plantilla del otro gran hospital de la ciudad y que se encarga de la atención pública de más de una cuarta parte de la población del área. El comité de empresa de Ribera Povisa –a excepción de O’Mega, representante de los doctores– ha citado esta semana a los trabajadores a dos concentraciones como calentamiento de los paros previstos a partir del 17 de abril, si no se llega a acuerdos. Además, el personal de cocina del Chuvi también sujetará pancartas este jueves.

Doctores y MIR del Chuvi, centros de salud y 061

Los galenos de la red pública vuelven a la huelga cuatro años después. En junio de 2019, la convocatoria estaba destinada solo a Atención Primaria y el seguimiento fue mayoritario, con cifras cercanas al 90% en Vigo. Un año antes, los de hospitalizada habían provocado una importante repercusión asistencial –sobre todo, en quirófanos– con los paros contra el pacto sobre la carrera profesional alcanzado por el resto de sindicatos y el Sergas. Ninguna de ellas era indefinida. Sí lo es la que comienza hoy.

Cuentan los que pulsan estos días el ánimo de los convocados que se percibe más motivación en los hospitales. La Consellería de Sanidade insiste en que el 75% de la treintena de reivindicaciones presentadas por CESM “son medidas acordadas”. Sostiene que “el principal escollo” es el complemento específico, que no cobran el 15% de los facultativos al trabajar también en la privada. El departamento autonómico asegura que también “es algo en marcha”.

Los delegados de CESM desmienten categóricamente estas afirmaciones. Piden que, de ser cierto que se acepta el 75%, lo pongan por escrito. Explican que algunas de las cuestiones se están debatiendo en la mesa sectorial, en la que los facultativos no tienen representación. “Ellos están llegando a acuerdos y quieren que nos adhiramos”, reprochan. En cuanto al complemento de exclusividad –unos 890 euros al mes–, aseguran que Sanidade les emplazó a junio para profundizar en las cifras de esta cuestión. Denuncian que solo en Asturias y Navarra privan también a los médicos de este complemento, pero rechazan que sea el principal obstáculo. Señalan que tampoco hay acuerdo para bajar de 37,7 a 35 las horas semanales para igualar a otra decena de comunidades; que la subida propuesta para la hora de guardia no les equipara a la media actualizada de los servicios públicos españoles; o que el sanitario es el único ámbito de la función pública en que no se reconoce el 24 y el 31 de diciembre como festivos. “En apenas 12 años los médicos gallegos han pasado de estar entre los mejor remunerados de España a estar en la cola”, reprochan.

Subrayan que una de sus demandas más importantes es poner un tope máximode pacientes a las agendas de Primaria: entre 30 y 35 en Medicina de Familia y 25 y 28 en Pediatría, incluidas las urgencias. El resto de estas últimas, proponen que se vean citadas en los PAC, abriéndolos las 24 horas todos los días.