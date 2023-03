La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede Vigo, celebra desde las 10:00 horas la segunda sesión de la vista por el crimen de Roberto C., hallado muerto el 27 de enero de 2021 en su vivienda de Chapela. La jornada de hoy se centró en las declaraciones de testigos, muchos de ellos clientes que acudían "casi a diario" a la vivienda del fallecido para comprar droga.

En sus declaraciones, al menos de los testigos citados por la Fiscalía, apuntaron a que el acusado, Manuel Matanzas, que afronta 18 años de prisión "no era fiar", conclusión a la que según declararon había llegado también el propio Roberto C. "Un día vi a Manuel en casa de Roberto y yo le pregunté que qué hacía ahí, me dijo 'es lo que hay'. No me dijo que tuviera problemas con nadie, pero no era de fiar", apuntó, a la vez que se dirigió al acusado y a su letrado y comentó: "Entre ellos, tu defendido".

También fue llamativo que estos mismos testigos apuntaban que siempre acudían a casa de Roberto C. a última hora de la noche, momento en el que tuvo lugar, supuestamente, el crimen.

La vista continuará por la tarde con las declaraciones de Policías Nacionales.