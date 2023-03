El granito dinamita otro récord de ventas con EE UU como primer cliente del puerto de Vigo

A Galicia le correspondería, por su peso en el conjunto de la economía española, en torno a un 5% de las exportaciones totales que consuma el país al año. Pero supera ese umbral ampliamente gracias al tirón y la diversificación de mercados de industrias como la de automoción, pesquera, naval o de piedra natural. Actividades que tienen en el puerto de Vigo un aliado natural y cuya resiliencia ha servido para rebajar el golpe de crisis como la de la doble recesión (denominada double-dip recession en el argot económico y acontecida en 2008 y 2011) o de la invasión de Ucrania.

La del granito, por ejemplo, supo buscar en otros países el oxígeno que había perdido en España por el descalabro de los sectores residencial o de obra pública, una estrategia de éxito que acaba de consumar un nuevo récord. Porque la facturación exterior de la piedra natural, exportada desde la dársena de Guixar, rebasó los 100 millones de euros de valor comercial el pasado ejercicio, como constatan los registros de la Secretaría de Estado de Comercio. Y si el comercio marítimo ejerció de palanca, el mercado norteamericano fue el que prendió la mecha.

Estados Unidos se ha asentado como cliente número 1 de la dársena viguesa en esta mercancía, con 30 millones de euros y por encima de las compras totalizadas por Marruecos. El mercado residencial de EE UU pisó muy fuerte en 2022, con subidas de precios por encima del 13% y una descompensación muy notable entre oferta y demanda. Se registró un “frenesí de compras”, como describe la asociación nacional de vendedores Realtors, alimentado tras las restricciones de la pandemia. No hay consenso total entre las casas de análisis respecto a cómo impactará la rapidísima subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), pero sí coinciden en que las trabas hipotecarias no van a hundir al sector, ni de segunda mano ni en nuevas promociones. Así que EE UU podrá seguir aportando terreno de cosecha para el granito exportado desde Vigo. A nivel gallego, las ventas de piedra natural con destino al gigante americano rebasaron los 50 millones de euros.

No sucede lo mismo con otros mercados históricos para esta industria como Argelia o Turquía. En el año COVID, las ventas por vía marítima al país magrebí acariciaron los nueve millones de euros, un volumen ni soñado a día de hoy. En 2022 no se alcanzaron ni siquiera los cuatro millones, de acuerdo a la misma estadística oficial. El pasado verano, la decisión del gobierno argelino de congelar las relaciones comerciales con España –tras la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reconocer la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental– causó un cúmulo de problemas burocráticos y legales a las empresas exportadoras, como constataron desde el clúster que dirige José Ángel Lorenzo. No solo para formalizar la venta, sino también para poder cobrarla.

Tampoco son halagüeñas las perspectivas sobre Turquía, donde las exportaciones han caído a la mitad en apenas cuatro años. No pilló de sorpresa el parco balance de este país al sector, con una inflación galopante y con la moneda local (lira) en constante devaluación. La esperanza, a juicio de los economistas de Wells Fargo, sería una salida de Recep Tayyip Erdogan del Gobierno. “En nuestro escenario de cambio de régimen –vaticinan–, la lira podría experimentar una de las recuperaciones más importantes de la historia moderna”. Que esta previsión se consume y facilite la rentrée de esta industria gallega en el país dependerá, pues, de los comicios del 14 de mayo.

Que los resultados a nivel de ventas en el extranjero hayan sido muy buenos para el sector no quiere decir que 2022 haya sido un camino de rosas para las graniteras, porque sumó múltiples complicaciones a la actividad. Al conflicto con Argelia se sumó la escalada inflacionaria en el coste de los fletes marítimos, con récords absolutos, además del impasse provocado por la huelga de transportes, el precio de la energía eléctrica –con la penalización adicional para compensar la llamada excepción ibérica– o de los carburantes. De hecho las exportaciones en volúmenes fueron inferiores, pero las empresas trasladaron parte de esos sobrecostes al cliente final, que fue lo que actuó de viento de cola para alcanzar este hito en ventas. En toda Galicia, e independientemente del sistema de transporte elegido, las exportaciones de piedra natural sobrepasaron los 570 millones de euros, un techo nunca alcanzado hasta ahora y que equivale a un avance interanual del 13%.

Top ventas desde Vigo