Hiperxel devuelve 10 toneladas de marisco que no vendió durante la campaña navideña

Parte de la mercancía que Xeldist adquirió a Casalnova para que Hiperxel lograse resucitar aprovechando la campaña navideña está o ha sido devuelta a la empresa coruñesa, proveedora logística clave de la emblemática cadena de congelados gallegos. Según pudo saber FARO, desde el pasado mes de enero se han devuelto cerca de 10 toneladas, fundamentalmente marisco que no se dio vendido por la “tardanza” con la que se aprobó el plan de homologación que busca garantizar la viabilidad de la compañía con base en A Riouxa (Teis).

Conforme explicaron diferentes trabajadores a este periódico, “no se llegó a tiempo”. “Si habitualmente la gente comenzaba a comprar en noviembre, el producto empezó a llegar en diciembre”, comenta un empleado, mientras otro confirma que “las ventas se están resintiendo y bastante”. Cabe recordar que la situación de las tiendas era cuanto menos complicada hace varios meses, sobre todo porque sus frigoríficos estaban vacíos después de semanas y semanas sin recibir ni un solo kilogramo de pescado.

Lo que en su mayoría se está devolviendo a Casalnova es langosta, vieira, bogavante o buey; marisco que ya no está en temporada y que –pese a que las neveras de Hiperxel jamás llegaron a estar llenas como antes de su crisis– no se dio vendido. No obstante, las tiendas mantienen mucha más actividad que los camiones de venta a hostelería con los que trabaja Xeldist. Ante la actual coyuntura, fuentes logísticas confirman que apenas están trabajando: casi no tienen mercancía y en muchos casos está costando recuperar a los clientes perdidos.

Al envío de vuelta de palés con producto que no ha triunfado se suma que hay distintos establecimientos de Hiperxel que están funcionando “a medio gas”. Con motivo de las diferentes bajas laborales que la cadena de congelados gallegos ha registrado a lo largo de estos meses, y también de las personas que se han ido o las que no llegan, hay determinados locales que solo están abriendo por las mañanas.

Tal como ponen de manifiesto las fuentes consultadas por este periódico, serían cerca de medio centenar los profesionales a los que la situación de la empresa ha pasado factura durante los últimos meses y que han acabado cogiendo una baja. Por otro lado, como ya se avanzó, continúa habiendo empleados que no han cobrado la mensualidad de febrero. Serían en torno al 20% del total, y entre ellos se encontraría toda la plantilla de oficina, los chóferes y el equipo de autoventa.