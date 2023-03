La provincia saca pecho del turismo con un homenaje a sus tradiciones

El patrimonio inmaterial de la provincia en el centro de un espectáculo que desbordó de magia el hall del auditorio Mar de Vigo. Así presumió de músculo turístico la Diputación de Pontevedra en su Gala Provincial do Turismo, que disfrutaron unas 500 personas presencialmente –también se pudo seguir vía online–. “Somos a provincia máis fermosa e agarimosa, onde está a mellor xente”, pregonó la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. Con una mezcla de música, ejercicios circenses, acrobacias, proyecciones audiovisuales, luces, colores, tecnología y una decoración para dar la bienvenida a los asistentes para la ocasión con cestería, plantas, flores, estrellas de mar, conchas y elementos de la cultura marinera como remos o nasas, se generó un ambiente festivo que sirvió para poner sobre la mesa las posibilidades infinitas del gremio. El plus vino de la mano de los miembros de la Asociación do Entroido de Cobres: con sus vestimentas tan llamativas y características, se convirtieron en el gran reclamo del photocall.

El evento, preparado para celebrar la excelencia del destino Pontevedra provincia y reconocer y homenajear al sector turístico, ya con las heridas de la pandemia del COVID prácticamente cicatrizadas, comenzó con la actuación de Sheila Patricia. La cantautora redondelana, con su pieza A Moura, se encargó de abrir el frasco de las esencias que fue la gala de la Diputación, conducida por la actriz Alicia Armenteros, “a máis espectacular” de las organizadas hasta la fecha, según la institución provincial.

Además de la presidenta provincial, acudieron alcaldes de la provincia; el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo González Pardal; el delegado de la Zona Franca de Vigo, David Regades; y representantes del sector turístico, cultural, político y del conjunto de la sociedad. Se reunieron en el auditorio de Beiramar para dar un fuerte aplauso al gremio turístico, que ejerce un peso capital en el tejido económico de la provincia de Pontevedra, y pudieron deleitar los oídos no solo con la voz de Sheila Patricia. También actuaron grupos y solistas que abanderan la mezcla de la gran tradición con la vanguardia: la compañía Nova Galega de Danza –protagonista de la campaña “Orixe” con el vídeo proyectado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) rodado en el monasterio de Carboeiro–, un espectáculo de circo vertical a cargo de la compañía Duelirium y, a modo de broche de oro, saltó al escenario el reconocido músico catoirense Baiuca junto con Xosé Lois Romero y Aliboria, que dieron vida a las piezas Luar, Diaño y Veleno. El secreto mejor guardado de la gala se desveló con un mensaje en realidad aumentada de una de las madamas del Entroido de Cobres, que relató esta tradición con más de tres séculos de antigüedad, caracterizada por los vistosos trajes y sombreros, y describió la provincia de Pontevedra como un “territorio cheo de cor”.

Carmela Silva ensalzó la colaboración público-privada para potenciar el turismo, que supone, aproximadamente, un 12% del PIB gallego. “É un sector que, ademais de economía, produce felicidade”, destacó antes de poner en valor la promoción que hacen los medios de comunicación del territorio y el gremio y mostrar su “inmenso orgullo de vivir nunha provincia que é un auténtico paraíso”. “Temos moita sorte de vivir neste lugar”, apostilló. A su vez, dejó claro que el destino Pontevedra “non pode morrer de éxito”, por lo que hay que “coidar o entorno” y tener en cuenta la sostenibilidad. “Lideramos o turismo en Galicia, somos a provincia con máis distintivos Q de calidade e logramos o premio ao mellor destino turístico do Estado en 2022. As Rías Baixas están de moda. Presumamos do que somos”, añadió. También citó el papel protagonista del territorio en el turismo deportivo y de rodajes. “Síntome moi orgullosa”, aseveró.

La presidenta provincial destacó la gastronomía excelente, los paisajes únicos, los mejores atardeceres, los bosques, los montes, las aldeas o el interior, pero también las tradiciones, la cultura milenaria con un legado único combinada con la modernidad, la historia, el calor humano de sus ciudadanos o la excelencia del servicio. Para elogiar la calidad de los productos de la tierra, indicó que el vestido que llevaba, de color negro, fue elaborado por Patricia González, con taller en Saiáns, a la que invitó a subir al escenario. “Somos un territorio maravilloso. Hai moito por descubrir e mil ocasions para celebrar a provincia”, anotó antes de agradecer la colaboración a los concellos de Pontevedra.

El presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo González Pardal, señaló que es un “orgullo” que los visitantes confíen en el sector cuando eligen la provincia y destacó la colaboración público-privada impulsada por la Diputación. “Traballamos todo o ano para que outra xente poida disfrutar e, hoxe, disfrutamos nós”, apuntó, a la vez que ensalzó la “unión” del gremio y su esfuerzo para soportar la pandemia del COVID-19. “Os datos de ocupación do ano pasado foron excepcionais”, añadió antes de aplaudir el apoyo de las instituciones públicas, “como a Deputación”. “Somos un destino marabilloso, sen esquecerse do interior. Temos que seguir traballando na desestacionalización, preocúpanos que non se alcance, e na mellora da conectividade para que a xente poida chegar rápido a Galicia”, esbozó. Citó, además, la importancia de la sostenibilidad y de la fidelización del turismo.

En la gala, se hizo un reconocimiento explícito a empresas turísticas de la provincia. Por un lado, 165 firmas recibieron los diplomas acreditativos por haber recibido o renovado los distintivos de calidad SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos), de los que la provincia de Pontevedra es líder a nivel estatal.

La cita también fue el escenario de entrega de los galardones de la primera edición de los Premios Turismo Sostible Pontevedra Provincia a establecimientos que realizaron en los dos últimos años proyectos de innovación o eficiencia en el campo ambiental y de la economía circular. La entidad provincial defiende que estos premios “acreditan o compromiso do sector co modelo sostible da Deputación de Pontevedra, amosando que é posible gozar do territorio e, á vez, coidalo”. Se llevaron esta recompensa el Camping Playa Paisaxe II, en O Grove (primer premio), el Camping Illa de Ons, en la isla de Bueu (segundo premio) y el Hotel Bosque Mar, en O Grove (tercer premio). “Anímovos a que vaiades porque é marabillosa a aposta tan importante que fan pola sostibilidade”, aseveró Silva.

Las artesanas premiadas, embajadoras de la provincia

La artesanía cobró un papel relevante en la Gala Provincial do Turismo de la Diputación de Pontevedra. La institución encabezada por Carmela Silva confirmó su apuesta por este gremio después de exponer sus encantos en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) del pasado mes de enero. Nombró embajadoras del destino –dan el relevo a la Ruta do Viño Rías Baixas– a las cinco artesanas de la provincia reconocidas con el Premio Nacional de Artesanía o el Premio Artesanía de Galicia, por lo que, en 2023, serán representantes de las Rías Baixas la zoqueira Elena Ferro (Premio Nacional de Artesanía en 2019), Paula Ojea (Premio Nacional de Artesanía en 2019), Ana Tenorio (Premio Artesanía de Galicia en 2018), la ceramista Marta Armada (Premio Artesanía de Galicia en 2014) y Virginia Rodríguez “Joyas de la Raspa” (Premio Nacional de Artesanía en 2008).

En representación de las embajadoras, Elena Ferro aseguró que “é un orgullo poñer a artesanía galega no mundo”. “Di moito do lugar que se visita. Non podemos estar máis contentas e, ademais, levamos unha obra de arte para a casa”, finalizó. Y es que fueron obsequiadas con una pieza elaborada por la escultora ourensana Lucía Sueiro con maderas devueltas por el mar. “Inspírome moito na muller porque tiven que loitar moitísimo. Nunca comprendín por que a muller estaba marxinada, nunca o permitín e tiven a todo mundo en contra de min. Pintaba e empecei a facer escultura e o problema na época é que era muller. Aínda sigo loitando”, señaló sobre el escenario.

Silva se declaró “enamorada da forza das artesás”, capaces de “traer á actualidade o legado e convertilo nalgo marabilloso”. “Emocióname. Sodes as mulleres herdeiras doutras mulleres fortes que xogaron un papel clave nas tradicións”, manifestó.