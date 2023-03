El presidente del Depor reclama en A Coruña la misma relación que hay entre Concello y Celta Couceiro denuncia que quieran cobrarle por usar Riazor y pone como ejemplo la explotación del naming de Balaídos: "No pretendemos otra cosa distinta" | Rey niega las acusaciones: "No paga nada, no va a pagar nada"