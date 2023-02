Desde el mes de Febrero del 2019, la Dirección General de Tráfico (DGT) avisa de cuándo un conductor tiene que renovar su carné de conducir. Es importante fijarse en la fecha de vigencia que aparece en el permiso para no superarla. Y es que circular con el permiso caducado puede suponer una multa de 200 euros.

Precisamente, esa fue la cantidad con la que han sancionado a una conductora viguesa, que en las últimas horas recibía en el buzón de su casa una carta de este organismo, supuestamente para avisarle de que la fecha de su carné estaría a punto de vencer.

El encabezamiento del sobre que contenía la advertencia dice claramente: "Aviso de caducidad del permiso de conducción". Pero lejos de tratarse de un recordatorio sobre la fecha de fin de vigencia de su permiso, lo que en realidad contenía el sobre era una multa.

En concreto, la notificación enviada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra hace referencia a una infracción que, presuntamente, esta conductora habría cometido el pasado 1 de diciembre de 2022, referida a "circular con el vehículo reseñado cuya Inspección Técnica ha resultado desfavorable. ITV desfavorable desde el 16/11/2022 que "no se notifica por existir riesgo para los usuarios". La conductora sancionada, que solo llevaba dos semanas fuera de plazo para realizar ese control técnico de su coche, circulaba ese día por la plaza de España, en Vigo, muy cerca de su domicilio, y entiende que fue captada por alguna cámara que cruzó los datos de su vehículo y halló la infracción, que en este caso está sancionada con 200 euros.

Dentro del plazo para una 2ª ITV

Lo curioso del asunto es que, si bien ella era consciente de que en una primera inspección no había superado las pruebas de la ITV, aún estaba en plazo para solventar los problemas técnicos que arrojó su vehículo, y que le indicaron los operarios de la estación donde pasó ese control. De hecho, cuando fue detectada para la sanción iba de nuevo camino de la ITV, pero no tenía cita (requisito necesario desde hace poco para esa segunda revisión) y no le inspeccionaron el vehículo. Es lo que aduce esta conductora, que acudirá a este servicio para poder confirmar ese error, y, en consecuencia, apelar la sanción.

Al margen de eso, la mujer no logra comprender por qué este organismo, dependiente del Ministerio del Interior, camufló una notificación de multa como un simple aviso de renovación de carné.