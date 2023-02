La zona del Náutico eleva su oferta de ocio con la futura apertura de un ‘nuevo Flamingo’

La empresa Flamingo Vigo SL se constituyó en –un ya lejano– diciembre de 2011. Su objeto de negocio es la restauración y hostelería, en una ubicación privilegiada y con el mismo nombre que un histórico establecimiento que sirvió de punto de encuentro y diversión en la calle Príncipe, donde otrora habían carburado emblemas de la ciudad como el Tres Luces o el Goya. Este Flamingo se asentó en primera línea portuaria, entre el paseo de As Avenidas y el Náutico y al término de los jardines de Elduayen. En sus redes sociales llegaron a desvelar el motivo que había llevado a sus socios a escoger el nombre: así se llama el hotel más emblemático de Las Vegas y así bautizó Brandon Flowers su primer disco en solitario. Esas mismas redes se apagaron en 2016 y volverán a activarse ahora: la empresa, tras múltiples idas y venidas con la administración, ha recibido la licencia para la reapertura, según indicaron a FARO fuentes de la Autoridad Portuaria. Las obras han comenzado ya.

La actual concesión en favor de Flamingo Vigo –de “superficie con inclusión del módulo 1 y parte módulo 2 en la zona de Montero Ríos”– está vigente desde el año 2015, con permiso de ocupación hasta el 30 de noviembre de 2035. Dispone de 360 metros cuadrados para la explotación del negocio hostelero, concretaron las mismas fuentes. Será un punto adicional de atractivo para el colectivo de comerciantes Zona Náutico, una asociación a la que ya se habían adherido y que es un pulmón social y económico para la ciudad. El camino que ahora encaran los tres socios –este periódico no logró obtener más datos del nuevo proyecto– no será el de una primera incursión refundadora. En el año 2017, y con una inversión de medio millón de euros, la empresa diseñó una plena transformación del local para convertirse en el “buque insignia” de As Avenidas.

“Vamos a hacer un local muy veraniego, estamos en el que consideramos que es el mejor sitio de Vigo y queremos que sea un reclamo durante todo el día”, explicaba entonces a FARO uno de los promotores, José Luis Asenjo. Pese al evidente tirón que tendría entre los cruceristas, “la prioridad –abundaba el empresario– serán los vigueses, es un local que queremos que se convierta no solo en referente de la zona sino de toda la ciudad, creemos que marcará un antes y un después”. Un concepto desestacionalizado, además, que les llevó a diseñar un cierre para toda la estructura, sin renunciar a la terraza, para aprovechar la ubicación también durante el invierno y los días de lluvia. En aquel momento, además, negociaron con el director del restaurante Maruja Limón, Rafa Centeno, para forjar una colaboración que iba a dotar al Flamingo que un punto extra de atractivo.

Entre los problemas que tuvieron que encarar los socios de la empresa estuvo la orden de derribo de parte de la estructura del bar, por orden del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (resolución 120/2021), tras haber ampliado la superficie del local de forma “ilícita” al no haber contado con la preceptiva autorización municipal. En los últimos años las instalaciones están en desuso y fueron valladas para evitar la entrada.