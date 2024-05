Un joven de 20 años agrede a su hermana de 12 y la encierra en la habitación con un candado, en Vigo

La Policía Local de Vigo detuvo en la tarde de este martes a un joven de 20 años, vecino de Vigo, investigado por los delitos de detención ilegal y violencia en el ámbito familiar.

El suceso tuvo lugar en el barrio de A Salgueira, entre San Roque y la Avenida de Madrid, cuando, presuntamente, el autor de los hechos habría golpeado y arrastrado de los pelos a su hermana de 12 años, hasta meterla en su habitación, estancia que después cerraría con un candado.

En el domicilio también se encontraba la madre de ambos, que no se dio cuenta de lo sucedido, según declaró posteriormente, "porque la música estaba demasiado alta".

Fue un testigo que circulaba por la calle el que alertó a la Policía Local, tras escuchar los gritos de auxilio que la menor profería desde la ventana de la habitación.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la madre y comprobaron la veracidad de los hechos denunciados, por lo que procedieron a detener al joven por la concurrencia de dos delitos de detención ilegal y de violencia en el ámbito doméstico.

Mala relación entre hermanos

Según el testimonio que recabaron los funcionarios de la progenitora, los hermanos "no se llevan bien, pero nunca han llegado a esos extremos".

El presunto autor de los hechos justificó sus actos aduciendo que "no he hecho nada que no haya sufrido yo en el pasado".