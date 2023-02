El aval de la Comisión Europea a la propuesta de Iryo de unir Galicia y Lisboa con un nuevo servicio transfronterizo supone un hito histórico para el ansiado tren rápido. De esta forma, desde Bruselas no solamente se apoyará la construcción de la línea de Alta Velocidad entre Vigo y Oporto –cuyo horizonte se fija entre el 2030 y el 2040 como máximo– sino que también se actuará en la otra pata de la conectividad de una eurorregión con 10 millones de habitantes: la entrada de nuevos operadores en las rutas.