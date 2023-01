Empezó Vigocultura. El espectáculo de calle “Pachamama” de los vigueses Troula Animación asaltó hoy (y lo hará mañana) la calle Príncipe con una carroza móvil con música electrotribal y títeres gigantes. El programa municipal se desarrolla desde el 27 de enero hasta 30 de abril con 27 compañías que realizarán un total de 92 funciones en 29 fechas de programación. Correrán a cargo de compañías viguesas, gallegas y del resto de España.

Habrá tres estrenos mundiales con sello olívico: “The best magic trick in the world” (Magia en la manga), “3240” (DeuVe) y “ReVolta” (Juanito y Filomena), además de seis estrenos a nivel gallego: “La mejor obra de la historia” (Spasmo Teatro), “Passport” (Yllana), “Las aventuras del león vergonzoso” (Pot Petit), “Creatura” (Lapso Producciones y Malabart), “Latas” (Compañía D’Click) y “LOOP” (Aracalanza).