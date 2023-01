Teatro, danza, circo, magia y espectáculos para bebés. Es el ADN del nuevo programa de Vigocultura ofertada por el Concello hasta el 30 de abril, que suma 27 citas. “Es el más ambicioso e importante que se ha hecho nunca”, presumió el alcalde, Abel Caballero, que tiene entre ceja y ceja “seguir incrementando el número de espectadores con esta gran oferta para todos los públicos”. En 2022, sumó 20.000. Las entradas se ponen a la venta mañana a las 9.00 horas a través de la web www.giglon.com y presencialmente en la librería Libros para soñar, calle Triunfo, 1.

Desde el 27 de enero hasta 30 de abril, Vigo contará con 27 compañías que realizarán un total de 92 funciones en 29 fechas de programación. Correrán a cargo de compañías viguesas, gallegas y del resto de España. Habrá tres estrenos mundiales con sello olívico: “The best magic trick in the world” (Magia en la manga), “3240” (DeuVe) y “ReVolta” (Juanito y Filomena), además de seis estrenos a nivel gallego: “La mejor obra de la historia” (Spasmo Teatro), “Passport” (Yllana), “Las aventuras del león vergonzoso” (Pot Petit), “Creatura” (Lapso Producciones y Malabart), “Latas” (Compañía D’Click) y “LOOP” (Aracalanza).

La primera cita de la programación de Vigocultura se desarrollará en la calle del Príncipe el viernes 27 y el sábado 28 de enero a las 19 horas con el espectáculo de calle “Pachamama” de los vigueses Troula Animación. Se trata de una carroza móvil con música electrotribal y títeres gigantes.

Caballero explicó que, dada la demanda del público, el Ayuntamiento programa este semestre dobles funciones de los espectáculos para público adulto, con pases los viernes y sábados a las 20 horas. La programación para público familiar se fija los domingos a las 18 horas. El espectáculo para bebés será el domingo 5 de marzo, con aforo muy reducido y tres sesiones: a las 12.00, 16030 y 18.00 horas. Además, se ofrece el programa 4X4 para adultos y niños, con un recorrido por diferentes espacios que permite disfrutar de cuatro piezas diferentes.