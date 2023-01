Patrimonio Cultural da luz verde al proyecto básico de la sede de Down Vigo en la calle Real

La nueva sede de la Asociación Down Vigo está más cerca de convertirse en una realidad después de que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia haya concedido la autorización provisional al proyecto básico presentado por el Consorcio de la Zona Franca, quien ya ha remitido también el de ejecución y permanece a la espera de la licencia del Concello de Vigo. De esta forma, la institución continúa dando pasos hacia la rehabilitación del edificio que la albergará y que también contará con un centro de formación.

El inmueble, situado en la calle Real, número 27, cuenta con unos 1.100 metros cuadrados distribuidos entre un bajo y tres plantas, cuya reforma supondrá una inversión de 1,4 millones de euros. En concreto, el proyecto de remodelación de esta edificación del Casco Vello de Vigo contempla la instalación de una zona de recepción y cafetería de formación en la planta baja, mientras que el resto de pisos se destinarán a oficinas y aulas, así como un auditorio con capacidad para 60 personas, situado en la primera planta, y una biblioteca, en la segunda.

Asimismo, una de las particularidades de la nueva obra será que estará marcada por la “accesibilidad”, además de por la “máxima calificación de eficiencia energética”. Si bien fachadas y balcones, con sus plataformas y barandillas, son elementos que se pretenden conservar, se dotará al inmueble de un patio interior.

Ante las últimas novedades para el desarrollo del proyecto, el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades, señaló que “fue Down Vigo quien se acercó a Zona Franca en busca de apoyo y finalmente encontramos una fórmula que permitirá que tengan una nueva sede, que incluirá también un centro de formación. Además, este proyecto hará posible recuperar patrimonio histórico de la ciudad en el Casco Vello”.

Zona Franca y Down Vigo formalizaron en 2019 un protocolo de actuación para definir la colaboración en relación con la parcela de la calle Real 27, propiedad entonces del Consorcio del Casco Vello de Vigo (CCVV) y sobre la que ostentaba la asociación un derecho real de superficie. Down Vigo renunció a ese derecho con la finalidad de que la Zona Franca acabase siendo propietaria del inmueble para construir un edificio ajustado a las determinaciones del Plan Especial de aplicación en ese ámbito, destinado al desarrollo y dinamización económica y social de su área de influencia, con el objetivo de que se convirtiera en la nueva sede de la asociación.

Primero el comité ejecutivo y, posteriormente, el Pleno del Consorcio de la Zona Franca acordaron aprobar el pasado año 2020 la adquisición del inmueble. Es por esto que, el organismo vigués asumió después la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como de rehabilitación e intervención sobre los restos de edificio y solar situados en el número 27 de la calle Real.

Gracias a esta remodelación integral, no solo se posibilitará la recuperación y rehabilitación de otro inmueble del Casco Vello de Vigo, sino que también se facilitará que Down Vigo disponga de una sede en pleno corazón de la ciudad durante los próximos 50 años. Si bien Zona Franca contemplaba poder entregar la nueva sede a finales de 2023, la reforma ya no cumplirá este plazo, puesto que en cuanto la obra sea adjudicada, la ejecución de las actuaciones se prolongará 18 meses.