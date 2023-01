Diz, pintor, poeta, músico y ahora inventor del pixelismo

Si no nos ha mentido como un bellaco, el próximo mes cumplirá 92 tacos el pintor vigués Secundino Diz pero la edad no parece detener su fiebre creativa diaria. Su actual exposición en el Círculo de Empresarios de Vigo junto al feraz escultor José Molares, fue una oportunidad para ver su obra aunque Diz cuenta en exclusiva para exponer en el corazón de Vigo con un espacio tan señero como la cafetería Nuevo Derby, que le cede su propietario y amigo Eusebio Prado. Hace solo dos meses que ha puesto en la calle un nuevo estilo pictórico de su autoría que denomina pixelismo, un nuevo “ismo” inventado por un gallego que evoca al puntillismo pero con cuadrados en vez de puntos, sirviéndose de la geometría, círculos, rectángulos... algo sorprendente. A simple vista parece una abstracción pero al alejar la mirada desvela el tema del cuadro. La biología está reñida con Diz porque no puede explicar cómo sobrevive con tanta salud física (sólo le falla un ojo y un oído) y creativa un tipo entregado al tabaco y al cubata hace decenas de años, pintor fecundo, poeta ubérrimo, músico multiinstrumentista, bailarín de salón, senderista, noctívago, adicto al buen humor, ingenioso constructor de frases y ahora inventor de un estilo pictórico.

Isabel y Marieta van de club Me dicen que Diz fue ayer a la charla del Club FARO sobre el cerebro en que el presidente de la asociación de enfermos de alzheimer Juan Carlos Rodríguez presentó al neurocientífico José Ramón García, para preguntarle cómo explicaba la feliz supervivencia del suyo con tanto maltrato casi secular que le había dado. Y ya que hablo del club FARO, mañana estará mi admirada amiga, abogada y escritora Isabel Blanco, a quien yo conocí en contiendas jurídicas y en territorios de defensa de la mujer, para hablar de su último libro, sobre gallegas en las artes. La presentará la pintora Marieta Quesada, hija de Fernando, inolvidable humorista gráfico de FARO, que si no cambia de planes va a pedir firmas para poner a su progenitor calle en Vigo. Tu cara me suena, con Vigo Dos vigueses estuvieron en el último Tu cara me suena, uno interpretando y el otro imitado. El primero, el humorista Miguel Lago (imitó a Kenny Rogers), que ahora triunfa por la España toda pero yo vi y escribí de una de sus primeras actuaciones como cuentista, en el café vigués Soportales de la Plaza de la Constitución, yo creo que a finales de los años 90 o principios del nuevo siglo. El otro es Alberto Comesaña, cuya evolución artística conocí desde sus comienzos en Vigo y que en su faceta de Amistades Peligrosas con Cristina del Valle fueron imitados por Ana Guerra y Víctor Elías. Vigo apareció también en la canción de Peret Borriquito como tú que interpretó Pepa Rus imitando a la Carrá.