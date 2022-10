El deporte para potenciar la lucha contra las adicciones. Es el ADN de “Movendo camiños”, una actividad innovadora que retoma ahora la Asociación Érguete. Usuarios y trabajadores de la entidad salen a correr cada semana por el parque de Castrelos con el objetivo de establecer una rutina de ejercicio que les aleje de sus demonios y les allane el camino hacia sus objetivos: ser libres y llevar una vida más saludable. El tercer propósito de esta iniciativa es prepararse para participar en la quinta edición de la carrera Érguete e Corre, organizada por la asociación en la terraza del complejo Vialia el 11 de diciembre, que pondrá el punto final a las sesiones.

“El deporte pude ser un gran aliado para dejar atrás las adicciones. En la Asociación Érguete, estamos convencidos de que establecer rutinas con ejercicios se convierte en uno de los cambios clave para tener una vida más saludable”, destacan desde la entidad. La primera jornada de entrenamiento se desarrolló el pasado martes. Será el segundo día de la semana desde las 18.30 cuando los usuarios y el personal se pondrán las zapatillas para hacer deporte en el parque municipal, un escenario clásico de los runners en la ciudad.

Javier Alonso, encargado de coordinar las viviendas de apoyo de la asociación, señala que se juntará un grupo de 15 o 20 personas para quemar calorías y despejar la mente en el recinto verde vigués. Deja claro que entrenarán independientemente de “si llueve o si hace mucho frío”, puesto que, como destaca, “la constancia y la fuerza de superación son herramientas muy útiles” con las que Érguete quiere trabajar. Añade que el ejercicio tiene “grandes beneficios psicológicos, ya que genera una sensación de bienestar que les ayuda a liberar tensión funcionando como un potente antidepresivo”.

Otra gran ventaja de la práctica del deporte, como apunta la coordinadora de la Asociación Érguete, Elvira Rivas, es que permite motivar a las personas usuarias “a tener rutinas y superar marcas y objetivos”. De este modo, defiende, “crean una educación en el esfuerzo que les ayuda en los momentos malos de la lucha contra una adicción”. Y es que, como recuerda, el deseo de consumir “va a acompañarlos toda la vida y solo un gran esfuerzo evitará la recaída”.

Rivas manifiesta que la actividad deportiva desarrollada por la asociación, a su vez, hace que usuarios y personal pasen buenos momentos y se relacionen en contextos nuevos. Este entrenamiento finalizará en diciembre con la quinta edición de la carrera Érguete e Corre, la prueba con la que la entidad celebrará su trabajo diario y el Concello olívico cierra su RunRunVigo de 2022, circuito que agrupa una decena de pruebas, como la Subida ao Castro, la Carreira da Cereixa o la prueba de Vigo contra el cáncer.

Diversión y cambio de ambiente

Una de las participantes, U. (prefiere no desvelar su nombre completo), asegura que esta actividad, además de permitirle mejorar su estado de salud, le da la opción de establecer relaciones sociales más saludables y divertirse. “Después de un solo día de entrenamiento, ya tengo ganas de salir a dar grandes paseos y esforzarme más para coger fondo. Me encantaría convertir esto en rutina. Es otro ambiente al aire libre, me ayuda a pensar en otras cosas”, asegura.