La Casa de Mora ya conoce su destino

El Concello ya tiene la bendición de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para su proyecto de conservación de la Casa de Mora, hallada a principios de junio en los trabajos de control arqueológico necesarios para la construcción del túnel bajo Porta do Sol. Se ubica en un lateral de la rampa que dará acceso a los vehículos al paso subterráneo. La propuesta municipal consiste en la colocación de un elemento geotextil y otro separador respecto al muro de carga del túnel para que los materiales constructivos no afecten a la vivienda, que quedará soterrada al estar a una cota más baja que la rasante final de la acera proyectada por encima. El "OK" autonómico permite retomar las obras en la zona, que estaban paradas esperando esta autorización.

Durante una de las visitas a la zona, fue comunicado a Patrimonio que la planificación de la rampa de entrada al túnel desde Policarpo Sanz afectaba a esta estructura arqueológica –una vez hecha la excavación, fue protegida y soterrada parcialmente por seguridad– y que era necesario acometer un desmonte parcial de la misma que no fue concretado. Esto dio lugar a la necesidad del registro completo de los vestigios y la elaboración de un informe desde el punto de vista patrimonial. El proyecto de Porta do Sol incluirá la conservación de la Casa de Mora junto al túnel En julio, el organismo autonómico requirió al Concello que informase al respecto de la actuación de conservación porque se comprobó que se echó una placa de hormigón que “pareció entroncar directamente sobre la fachada del edificio”. Al respecto, la UTE Civis Global y Gevora Construcciones remitió un informe de incidencia en el que se comunica que la Casa de Mora está soterrada parcialmente –hasta 3 metros–, quedando una parte a la vista –1.90 metros–, y está protegida por dos capas de geotextil. Explicó que se procedió a verter una capa de 40 centímetros de espesor de hormigón de cubrición para el solado de la rampa y que los trabajos se habían paralizado a la espera de conocer el procedimiento adecuado para su continuación. Patrimonio considera ahora que la opción elegida es “la mejor solución”, pero considera necesario comprobar que el vertido de hormigón del solado de la rampa no afectase directamente al paramento exterior y, de ser el caso, retirarlo sin dañar la estructura. La entidad autonómica señala que la solución final del muro de contención de la rampa y de la construcción de la acera deberá contemplar su protección física con los elementos o capas de material adecuados a esos efectos y, tal y como se expone en el informe del Concello, que la estructura no se vea afectada por cargas de contención de los nuevos elementos que se construirán. La Casa de Mora ya había sido registrada en los trabajos de control arqueológicos relacionados con los cambios en la red de servicios iniciados en 2020: se localizó un pequeño tramo del esquinal nordeste y se afondó en su interior hasta alcanzar un pavimento empedrado a unos 4 metros de profundidad. Estos restos se completaron ahora con la exhumación del paramento exterior hacia el norte de la edificación. Conserva intacta una ventana y su enrejado de hierro. Según el informe arqueológico, pudo tener su origen en el último tercio del siglo XVIII, pero no se puede testimoniar si los muros actuales corresponden a esa fase. Lo que sí está claro es que el edificio ya estaba antes de la urbanización de la actual Policarpo Sanz a finales del XIX. Según algunos documentos históricos, el inmueble habría sido la sede de las reuniones que desembocaron en la Reconquista de Vigo tras la invasión francesa. Se relaciona a sus propietarios en aquel momento –Manuel Ángel Pereyra y Espereyra, y Juana de Limia y Nogueira– con los ideólogos de la defensa viguesa.