Las 100.000 cajas con pleitos antiguos seguirán en los juzgados de la calle Lalín

Dada la cantidad de papel que se genera en cada litigio, y hay que tener en cuenta que en Vigo hay casi 40 juzgados y dos secciones de la Audiencia, ese objetivo de una justicia a golpe de clic es vital para que el archivo de la Ciudad de la Justicia no se quede pequeño en pocos años. Pero lo que no tiene sentido, remarcan las fuentes judiciales consultadas, es llevar para Pizarro asuntos ya cerrados desde hace años. “Los de los últimos años, los cerrados en 2020, 2021 o durante este 2022, sí, porque todavía puede venir alguna persona que estaba en el procedimiento a pedirte una escritura original, un informe pericial..., pero eso parece improbable en asuntos ya más antiguos”, afirman, añadiendo que, en todo caso, a la nueva torre judicial sí se enviarán los libros de sentencias, aquellos en los que los distintos juzgados tienen encuadernadas todas sus resoluciones, un método que se utilizó hasta hace escasos años. Cuando se implantó la firma electrónica, todas esas sentencias dejaron de guardarse en papel al estar ya digitalizadas.

“En esos libros están las copias de todas las sentencias que dictaron los juzgados desde su creación: no ocupan tanto espacio como el pleito en su conjunto y sí tiene sentido llevarlos para hacer hipotéticas consultas en el futuro”, indican. “Con eso es suficiente”, remarcan.

En relación con esos 100.000 viejos pleitos que por ahora se quedarán en la calle Lalín, el gobierno autonómico indicó que, en todo caso, dicho material estará disponible para los juzgados, una vez se encuentren ubicados ya en la Ciudad de la Justicia, “a través de un servicio de valija y de una aplicación informática que permitirá su ágil localización y remisión al tribunal que lo necesite”.

Vigo estrena un sistema para presentar demandas con documentación adjunta de hasta 4 GB de peso

Lexnet, una plataforma telemática vigente desde hace años, es usada a diario en los juzgados para la presentación de demandas y escritos así como para notificar resoluciones judiciales. Pero tiene un problema: su capacidad no es infinita. Todo lo contrario. El volumen de documentación que es posible adjuntar en el envío no puede exceder los 30 MB, lo que a menudo causa inconvenientes a los profesionales. Para superar este problema y avanzar en “la configuración progresiva del expediente judicial electrónico”, explica el juez decano Germán Serrano en un escrito remitido a los colegios de abogados y procuradores, en los juzgados de Vigo se va a poner en marcha por parte de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) el sistema ACCEDA-Justicia: con este aplicación un abogado o un procurador podrá presentar telemáticamente todos los documentos que no caben en Lexnet. Una vez remitida por ejemplo una demanda por Lexnet, toda la documentación que va como adjunto se envía al juzgado con este nuevo programa en un archivo que permite un peso de hasta cuatro GB. Así se evitará que los profesionales deban ir personalmente a los tribunales a entregar toda esa información.