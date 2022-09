Y volver, volver, volver... dice la canción. La vida es un eterno retorno y esta sección se fue a descansar en los estertores del verano y vuelve ya otoñal, en los albores del otoño. Entretanto, gozamos de las costas de Cádiz, allá por Sancti Petri, muy cerca de donde veranea Luis Piñero con su dueña Patricia, hijos y nietos y donde coincidimos con el vigués de pro Manuel Saborido y su gente. ¡Uf, el chiringuito VaVa de la playa Barrosa, el restaurante El cuartel del Mar o en Beger La Castillería! Nos despedimos del dolce far niente hace unos días ya en Vigo y en la playa de Fontaíña, una mañana de sol y arena con la bendición nada apostólica pero sí culinaria de David del Río en cuyo Timón 2.0 dimos gracias a Dios por los percebes recibidos ante el ventanal con la ría más bella al fondo. Aunque fuéramos plebeyos, David nos trató como a reyes. Preguntadle a Lourdes Castilla, a Amparo Villar, a Natalia Rodríguez... Se acababa el verano y, aunque nuestros bolsillos andaban flojos de existencias, oímos las amenazas de Putin en la tele y, por si acaso, al día siguiente los dejamos huérfanos en una cita en Benavente con la viguesa María Comesaña y su Juan, que bajaron de Oviedo para comer en El Ermitaño, yo unos canutillos de cecina, un lechazo asado al horno... En fin, fue un adiós al verano y ya estamos en los cuarteles de invierno.

Entre El Cercano de Ourense y los huevos rotos del Auria

¡Uf, si me olvido de Ourense, Nemesio Barxa y Maribel Collazo me matan! Allí estuve en un acto sobre la moda gallega que tuvimos en El Cercano, el espacio hostelerocultural de Moncho Conde Corbal, el primer modelo de Adolfo con La arruga es vella aunque en realidad periodista volcado en la cultura y labor editorial con servicio hostelero. En la mesa sobre moda estábamos la editora (Guiverny) y poeta sin dejar de ser filóloga Belén Fortes, el diseñador viajero Xosé Castro y un servidor, y entre el público gente como el cineasta Xavier Villaverde. Atentos anfitriones por Ourense fueron antes y después Nemesio y Maribel y, si nos llevaron a comer a La casa de María Andrea, a cenar unos huevos rotos al Auria, no faltó en medio un vinito en el Orellas, tras visitar el hermoso Liceo Ourensano, ni una copa nocturna en El Latino, invadido por la gente y el jazz en directo, donde me encontré al vigués Rafa Centeno y, espalda con espalda, a Miguel Ángel Novoa, director en Onda Cero en Ourense, Vigo y Pontevedra y un tipo tan profesional como siempre cordial. Ourense fue la última etapa en nuestra escapada vacacional, y bien que la aprovechamos.