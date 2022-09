El mesías del nuevo soul encandila a Vigo

Reconocido como una de las mejores voces del soul actual y alabado tanto por la crítica como por el público a nivel internacional, el británico Michael Kiwanuka no decepcionó y con su delicadeza, un maravilloso juego de luces en el escenario y la brillante ejecución de su repertorio conquistó en Vigo a un público procedente de 32 ciudades de fuera de Galicia, incluyendo urbes europeas como París, Londres, Lisboa o Edimburgo, entre otras.

El festival Underfest inició ayer su programación musical con una de las actuaciones más esperadas del año, puesto que Kiwanuka, además de ser uno de los artistas más solicitados en la actualidad por festivales de medio mundo, se estrenaba en Galicia con un único concierto dentro del festival vigués, acompañado de la también británica Mychelle como artista invitada y con las entradas agotadas desde hace semanas.

En el concierto de ayer en el Auditorio Mar de Vigo, Michael Kiwanuka presentó al fin en Galicia las canciones incluidas en su tercer disco, el espectacular “Kiwanuka” que le valió el Premio Mercury Prize 2020 como mejor disco británico del año, lo que lo ha llevado a convertirse en uno de los mejores del Reino Unido con tan solo 33 años de edad y a ser descrito por muchos como “el mesías del nuevo soul”.

En su actuación no faltaron temas como “One More Night” y las setenteras “You Ain’t The Problem” y “Rolling”, además de “Black Man In A White World”, “Hero”, “Light” o “Solid Ground” , una pieza con la que el público vibró de principio a fin.

El festival Underfest prolongará su programación hasta el próximo domingo reuniendo interesantes propuestas entre las que destacan Diamond Dogs, Cupido, Sara McCoy o los belgas Goose, hasta un total de 18 grupos y artistas nacionales e internacionales. Las bandas repartirán sus actuaciones por diferentes escenarios de la ciudad e una intensa programación que se completa con la exposición del cartelista musical Xavi Forné, “Error! Design”, en la Galería Maraca.