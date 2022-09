La Xunta aprueba el proyecto de urbanización de la ETEA y el Concello encuentra errores

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda aprobó definitivamente el proyecto constructivo correspondiente a la urbanización del PS-1 del ámbito de la ETEA, pero la representante autonómica recordó que, para proceder a la licitación, es necesario que el Concello ponga los terrenos a disposición del gobierno gallego. Para comunicárselo a la entidad local, remitió un requerimiento en el que solicita “que cumpla con su compromiso”.

La tenienta de alcalde y concejala de Urbanismo, María José Caride, desconocía ayer este paso adelante en el proceso. “Hay que recordar que el proyecto presentado por la Xunta tiene fallos que están sin corregir o, al menos, el Concello no conoce esas correcciones”, indicó. Fuentes municipales indicaron que el gobierno local “no tiene constancia” de su aprobación y desconoce si se tuvieron en cuenta las alegaciones presentadas este verano.

Desde la Xunta, destacaron que el Concello recibiría la notificación a lo largo del día de ayer u hoy y que, en el informe, “constan todos los aspectos técnicos anotados” por el gobierno local o, en su caso, los motivos para su no estimación”: “Se atendieron todas las cuestiones que resultaron técnicamente adecuadas y viables. Cualquier actuación que en él se contempla, como no podía ser de otro modo, se ajusta a la legalidad vigente”.

Caride aseguró que los errores en cuestión son “bastante relevantes”. “Una de las decisiones que tomó la Xunta fue instalar el taque de tormentas que se encargará de la gestión de las aguas pluviales y fecales en el medio de la Praza de Armas, por lo que todos los registros y todas las salidas de olores se van a producir en la Praza de Armas; adicionalmente, se establece una condición de un aliviadero de pluviales y fecales directamente a la playa de la ETEA”, relató.

El Concello, “antes de que se apruebe el proyecto de urbanización”, le exige a la Xunta que acredite “si no existe otro sitio mejor en el que instalar el tanque de tormentas y cuáles son las condiciones que van a garantizar que, en el momento en el que se produzca un aliviadero de aguas, no supondrá ningún problema en el baño en la playa de la ETEA y en el marisqueo en la zona”.

La concejala señaló que “esas dos cuestiones no están resueltas”, por lo que la entidad local está “a la espera de que la Xunta aporte un proyecto de urbanización que reúna las condiciones oportunas”. “Esta visita de hoy no se entiende. Me parece sorprendente que a la Xunta no le caiga la cara de vergüenza visitando la ETEA. Lleva 13 años sin hacer absolutamente nada”, lamentó antes de recordar que, desde 2009, “cuando se tomó la decisión de eliminar el pelotazo urbanístico que querían dar desde el PP de Vigo y representantes de la Xunta del PP”, el ente autonómico “no ha hecho más que poner obstáculos”: “No ha investido un euro y ralentizó el proyecto hasta el punto de que la UVigo, para poder disponer del edificio en la ETEA, le tuvo que pedir a Zona Franca que recomprara el edificio para ponerlo a su disposición durante 30 años”.

Detalles del proyecto

Según explicó Fernández-Tapias en rueda de prensa, el desarrollo de este ámbito va a suponer una inversión por parte de la Xunta de cerca de 15 millones de euros –12,3 millones para la ETEA y otros 2,5 en la humanización de la avenida de Galicia–. Se encargará de desarrollar el sistema viario principal, desde la avenida da Mariña hasta la Praza de Armas, para ganar un nuevo espacio público para la ciudadanía. Además, la urbanización supondrá la dotación de servicios básicos a las diferentes parcelas de la ETEA, desde abastecimiento de agua, gas y energía eléctrica hasta las telecomunicaciones. También el saneamiento y la red contraincendios.

El área de actuación del denominado PS-1 abarca poco más de 2 hectáreas –20.029 m²–, desde el acceso en la avenida da Mariña hasta el muelle, pasando por la avenida central, la Praza de Armas y la explanada. El proyecto incluye la urbanización de los caminos, la construcción de la galería de servicios y la apertura de un carril bici y peatonal. Contempla la recuperación de la Praza de Armas como un nuevo espacio público, con una grada y una barandilla sobre el mar.

Están previstos 6.150 m2 de adoquín, 5.260 m2 de hormigón, 3.400 m2 de losas de granito, 170 metros gradas de granito y 490 metros de barandilla. Además, las zonas verdes y el carril bici tendrán 800 m2 de terrazo, 3.000 m2 de áreas verdes y 50 nuevos árboles, sin incluir los ejemplares existentes, que se conservarán.

La representante autonómica destacó que licitar” es un paso esencial para culminar la ejecución de la residencia de la Fundación Amancio Ortega”, añadió. La Xunta manifiesta que la Axencia Galega de Infraestructuras (AGI) ya había solicitado formalmente al Ayuntamiento de Vigo la puesta a disposición de los terrenos en julio de 2021.

Los vecinos de Teis salen hoy a la calle

Ante la “falta de respuestas de la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo al abandono de la ETEA”, la Asociación Veciñal de Teis convoca una manifestación a las 19.30 horas desde el cruce de Os Caños hasta la plaza.

Lamenta que, desde la salida de los militares en otoño de 2002, no se hayan ejecutado acciones encaminadas a la recuperación de este espacio para la ciudadanía y exige la colocación de aseos, la construcción de una residencia pública para mayores, el arreglo de los viales y la recuperación de los espacios libres, como el paseo litoral o el parque público.

La entidad vecinal reitera en un comunicado su oposición a la desafectación de los terrenos de la ETEA en los ámbitos PS-1 y PS-4, “lo que supone que 51.000 metros cuadrados de la ETEA dejen de ser patrimonio municipal para volver al Consorcio de la Zona Franca de Vigo”, y critica que Tapias no se haya reunido con la asociación. “Menos anuncios y más hechos”, solicitan los vecinos.