El Ayuntamiento de Vigo ha iniciado los trámites para desafectar los terrenos que le fueron entregados en la antigua ETEA, para poder así devolvérselos a Zona Franca y no tener que pagar los 11,5 millones que costaban y que nunca fueron abonados. Este medida tiene su origen en una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras la demanda interpuesta por la Zona Franca de Vigo (cuando Teresa Pedrosa era delegada) en la que reclamaba al Ayuntamiento el pago de esos terrenos. Praza do Rei justifica que no puede cumplir el convenio de 2009 por el que se establecía que pagaría 11,5 millones de euros por esas parcelas, y que también contemplaba que la Xunta invertiría la misma cantidad en el desarrollo del túnel de Julián Estévez. Esa condición no pudo cumplirse por la anulación del PXOM.

En todo caso, ha iniciado la tramitación de un convenio con el organismo estatal para que el Ayuntamiento pueda seguir disponiendo del uso de dichas instalaciones. De este modo, propone pagar un canon anual a Zona Franca de 105.766 euros más IVA por la cesión del uso de la parcela. Asimismo, propone el pago de casi 3 millones de euros para hacerse con la titularidad de los viales.